महिला वनडे विश्व कप 2025: ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड को हराया, ये बने रिकॉर्ड्स 

लेखा-जोखा इस तरह से रहा रोचक मुकाबला इंग्लैंड की सलामी बल्लेबाज टैमी ब्यूमोंट ने 78 रन की पारी खेली। उनके अलावा एलिस कैप्सी (38) और चार्ली डीन (26) ने उपयोगी योगदान देते हुए टीम का स्कोर 200 के पार पहुंचाया। एनाबेल सदरलैंड ने 3 विकेट लिए। जवाब में ऑस्ट्रेलिया ने 68 रन के स्कोर तक अपने 4 विकेट खो दिए थे। संकट की घड़ी में सदरलैंड और गार्डनर ने शतकीय साझेदारी करते हुए टीम को जीत दिलाई।

उपलब्धि नैट साइवर-ब्रंट ने विश्व कप में अपने 1,000 रन पूरे किए इंग्लैंड की कप्तान ने सिर्फ 7 रन बनाए और इस टूर्नामेंट के इतिहास में अपने 1,000 रन पूरे किए। वह इस आंकड़े को छूने वाली सिर्फ तीसरी इंग्लिश बल्लेबाज बनी। उनसे पहले जेनेट ब्रिटिन और चार्लोट एडवर्ड्स ये मुकाम हासिल कर चुकी हैं। अपने अब तक शानदार वनडे करियर में साइवर-ब्रंट ने 4,290 रन बनाए हैं। उन्होंने 148* रन के सर्वोच्च स्कोर के साथ 10 शतक भी लगाए हैं।

पारी ऐसी रही सदरलैंड और गार्डनर की पारियां ऑस्ट्रेलिया ने जब 24 रन के स्कोर पर अपना तीसरा विकेट खोया, तब सदरलैंड क्रीज पर आई। उन्होंने एक छोर से टिककर बल्लेबाजी की और 66 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया। वह 112 गेंदों में 98 रन बनाकर नाबाद रही। दूसरे छोर से गार्डनर ने 73 गेंदों में नाबाद 104 रन की पारी खेली। अपनी शतकीय पारी में उन्होंने 16 चौके लगाए। इस जोड़ी ने 5वें विकेट के लिए 150+ रन की साझेदारी की।

जानकारी गार्डनर ने लगाया ऐतिहासिक शतक गार्डनर अब वनडे विश्व कप के इतिहास में सबसे तेज शतक लगाने वाली बल्लेबाज बनी हैं। उन्होंने डिएंड्रा डॉटिन (71 गेंद बनाम पाकिस्तान, 2017) का पिछला रिकॉर्ड तोड़ा।