महिला वनडे विश्व कप के इतिहास में इंग्लैंड की इन बल्लेबाजों ने बनाए हैं 1,000+ रन 

इंग्लैंड महिला क्रिकेट टीम की कप्तान नैट साइवर-ब्रंट ने वनडे विश्व कप के इतिहास में अपना नाम दर्ज कराया। दरअसल, उन्होंने इस टूर्नामेंट के इतिहास में अपने 1,000 रन पूरे किए। उन्होंने इंदौर में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ महिला विश्व कप 2025 के 23वें मैच में अपना चौथा रन बनाकर यह उपलब्धि हासिल की। इस बीच महिला विश्व कप के इतिहास में 1,000 से अधिक रन बनाने वाली इंग्लैंड की बल्लेबाजों के बारे में जानते हैं।

#1 जेनेट ब्रिटिन जेनेट ब्रिटिन इंग्लैंड की पहली महिला बल्लेबाज बनी थी, जिन्होंने विश्व कप में 1,000 रन बनाए थे। इस टूर्नामेंट में ब्रिटिन ने 36 मैच खेले थे, जिसकी 35 पारियों में 43.30 की औसत और 60.40 की स्ट्राइक रेट के साथ 1,299 रन बनाए थे। उस दौरान उन्होंने 138* रन के सर्वोच्च स्कोर के साथ 4 शतक और 3 अर्धशतक लगाए थे। अपने वनडे करियर में ब्रिटिन ने 2,121 रन बनाए थे।

#2 चार्लोट एडवर्ड्स इंग्लैंड की पूर्व कप्तान चार्लोट एडवर्ड्स ने वनडे विश्व कप में कुल 30 मैच खेले थे, जिसमें 53.52 की औसत के साथ 1,231 रन बनाए थे। उन्होंने 173* रन के सर्वोच्च स्कोर के साथ 4 शतक और 7 अर्धशतक लगाए थे। एडवर्ड्स ने अपने वनडे करियर में 191 मैच खेले थे, जिसमें 38.16 की औसत के साथ 5,992 रन बनाए थे। उन्होंने 9 शतक भी अपने नाम किए थे।