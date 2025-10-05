महिला विश्व कप 2025: हरमनप्रीत कौर ने पाकिस्तानी कप्तान फातिमा से टॉस में नहीं मिलाया हाथ

हेड-टू-हेड

अपना दबदबा बरकरार रखना चाहेगी भारतीय टीम

अब तक दोनों टीमों की भिड़ंत में भारतीय टीम का एकतरफा दबदबा रहा है। क्रिकइंफो के मुताबिक, वनडे प्रारूप में दोनों टीमें कुल 11 मैचों में आमने-सामने हुई हैं, इनमें से सभी में भारतीय टीम ने जीत दर्ज की है। पाकिस्तान की टीम एक बार भी भारत को नहीं हरा पाई है। यह असाधारण रिकॉर्ड भारतीय टीम की ताकत और निरंतरता को साफ तौर पर दर्शाता है। ऐसे में इस मुकाबले में भी भारतीय टीम मजबूत दिख रही है।