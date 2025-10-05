महिला विश्व कप 2025: हरमनप्रीत कौर ने पाकिस्तानी कप्तान फातिमा से टॉस में नहीं मिलाया हाथ
क्या है खबर?
महिलाओं के वनडे विश्व कप 2025 के छठे मैच के लिए भारतीय महिला क्रिकेट टीम और पाकिस्तान महिला क्रिकेट टीम आमने-सामने हैं। कोलंबो के मैदान पर पाकिस्तान ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। इस अवसर पर भारतीय कप्तान हरमनप्रीत कौर और पाकिस्तानी कप्तान फातिमा सना ने हाथ नहीं मिलाया। बता दें कि पुरुषों के एशिया कप 2025 में भी भारत और पाकिस्तान के खिलाड़ियों ने आपस में हाथ नहीं मिलाया था।
टीमें
ऐसी है दोनों टीमों की प्लेइंग इलेवन
भारत की प्लेइंग इलेवन: प्रतिका रावल, स्मृति मंधाना, हरलीन देयोल, हरमनप्रीत कौर (कप्तान), जेमिमा रोड्रिग्स, दीप्ति शर्मा, ऋचा घोष (विकेटकीपर), स्नेह राणा, रेणुका सिंह ठाकुर, क्रांति गौड़, और श्री चरणी। पाकिस्तान की प्लेइंग इलेवन: मुनीबा अली, सदफ शमास, सिदरा अमीन, रमीन शमीम, आलिया रियाज, सिदरा नवाज (विकेटकीपर), फातिमा सना (कप्तान), नतालिया परवेज, डायना बेग, नाशरा संधू, और सादिया इकबाल।
हेड-टू-हेड
अपना दबदबा बरकरार रखना चाहेगी भारतीय टीम
अब तक दोनों टीमों की भिड़ंत में भारतीय टीम का एकतरफा दबदबा रहा है। क्रिकइंफो के मुताबिक, वनडे प्रारूप में दोनों टीमें कुल 11 मैचों में आमने-सामने हुई हैं, इनमें से सभी में भारतीय टीम ने जीत दर्ज की है। पाकिस्तान की टीम एक बार भी भारत को नहीं हरा पाई है। यह असाधारण रिकॉर्ड भारतीय टीम की ताकत और निरंतरता को साफ तौर पर दर्शाता है। ऐसे में इस मुकाबले में भी भारतीय टीम मजबूत दिख रही है।