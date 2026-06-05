महिला टी-20 विश्व कप इतिहास में इन भारतीय गेंदबाजों ने चटकाए हैं सबसे ज्यादा विकेट
क्या है खबर?
महिला टी-20 विश्व कप 2026 का आगाज 12 जून से होने जा रहा है। भारतीय महिला क्रिकेट टीम अपने अभियान की शुरुआत 14 जून को पाकिस्तान के खिलाफ मुकाबले से करेगी। हरमनप्रीत कौर की अगुआई में भारतीय टीम पहली बार इस टूर्नामेंट का खिताब अपने नाम करना चाहेगी। इस विश्व कप में भारतीय गेंदबाजों की भूमिका बेहद अहम रहने वाली है। ऐसे में आइए जानते हैं महिला टी-20 विश्व कप में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाली भारतीय गेंदबाज कौन हैं?
#1
पूनम यादव (28 विकेट)
इस सूची में पहले स्थान पर पूनम यादव हैं। इस स्पिन गेंदबाज ने अपना पहला विश्व कप मुकाबला 2014 में खेला था। आखिरी बार वह 2020 में खेलती हुईं नजर आईं थीं। इस खिलाड़ी ने 18 मुकाबले खेले हैं और इसकी 18 पारियों में 13.82 की औसत से 28 विकेट चटकाए हैं। उनकी इकॉनमी रेट 5.60 की रही है। इस खिलाड़ी ने एक बार 4 विकेट हॉल भी लिया है। उनका सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी प्रदर्शन 4/19 का रहा है।
#2
दीप्ति शर्मा (19 विकेट)
दूसरे नंबर पर भारत की स्टार ऑलराउंडर खिलाड़ी दीप्ति शर्मा हैं। उन्होंने अपना पहला टी-20 विश्व कप मुकाबला 2018 में खेला था। अब तक इस खिलाड़ी ने 19 मैच खेले हैं और इसकी 19 पारियों में 26.15 की औसत से 19 विकेट चटकाए हैं। उनकी इकॉनमी रेट 6.91 की रही है। दीप्ति अभी तक एक बार भी 4 विकेट हॉल या 5 विकेट हॉल नहीं ले पाईं हैं। उनका सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी प्रदर्शन 3/15 का रहा है।
#3
राधा यादव (18 विकेट)
तीसरे स्थान पर बाएं हाथ की स्पिन गेंदबाज राधा यादव हैं। उन्होंने इस टूर्नामेंट में अपना पहला मुकाबला 2018 में खेला था। 13 मैच की 13 पारियों में इस खिलाड़ी ने 16.77 की औसत से 18 विकेट लिए हैं। उनकी इकॉनमी रेट 6.42 की रही है। इस खिलाड़ी ने एक बार 4 विकेट हॉल भी लिया है। उनका सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी प्रदर्शन 4/23 का रहा है। राधा 2026 के टी-20 विश्व कप में भी भारतीय टीम का हिस्सा हैं।
#4
रेणुका सिंह (14 विकेट)
तेज गेंदबाज रेणुका सिंह इस सूची में चौथे स्थान पर हैं। उन्होंने 2023 के विश्व कप में अपना पहला मैच खेला था। अब तक इस खिलाड़ी को 9 मुकाबलों में मौका मिला है। इसकी 9 पारियों में उन्होंने 14.42 की उम्दा औसत के साथ 14 विकेट चटकाए हैं। उनकी इकॉनमी रेट 6.12 की रही है। रेणुका ने एक बार 5 विकेट हॉल भी अपने नाम किया है। उनका सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी प्रदर्शन 5/15 का रहा है।