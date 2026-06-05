महिला टी-20 विश्व कप इतिहास में इन भारतीय गेंदबाजों ने चटकाए हैं सबसे ज्यादा विकेट

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पूनम यादव (28 विकेट)

इस सूची में पहले स्थान पर पूनम यादव हैं। इस स्पिन गेंदबाज ने अपना पहला विश्व कप मुकाबला 2014 में खेला था। आखिरी बार वह 2020 में खेलती हुईं नजर आईं थीं। इस खिलाड़ी ने 18 मुकाबले खेले हैं और इसकी 18 पारियों में 13.82 की औसत से 28 विकेट चटकाए हैं। उनकी इकॉनमी रेट 5.60 की रही है। इस खिलाड़ी ने एक बार 4 विकेट हॉल भी लिया है। उनका सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी प्रदर्शन 4/19 का रहा है।