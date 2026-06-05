महिला टी-20 विश्व कप के इतिहास में इन भारतीय बल्लेबाजें ने बनाए हैं सबसे ज्यादा रन

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हरमनप्रीत कौर- मिताली राज (726 रन)

हरमनप्रीत सूची में संयुक्त रूप से पहले स्थान पर हैं। उन्होंने 39 मैच खेले हैं, जिसमें 25.03 की औसत और 112.21 की स्ट्राइक रेट के साथ 726 रन बनाए हैं। उन्होंने 1 शतक और 4 अर्धशतक भी लगाए हैं। उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 103 रन रहा है। पूर्व दिग्गज बल्लेबाज मिताली राज ने भी 24 मैच की 23 पारियों में 726 रन बनाए हैं। उनके बल्ले से इस टूर्नामेंट में 5 अर्धशतक निकले हैं। उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 57 रन रहा है।