महिला टी-20 विश्व कप 2026, फाइनल: ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड को हराते हुए अपना 7वां खिताब जीता

मूनी

मूनी ने लगाया अर्धशतक

लक्ष्य का पीछा करते हुए मूनी ने अपने टी-20 अंतरराष्ट्रीय करियर का 31वां अर्धशतक 38 गेंदों में पूरा किया। वह 49 गेंदों में 64 रन बनाकर आउट हुई। उन्होंने फीबी लिचफील्ड के साथ मिलकर दूसरे विकेट के लिए 100 रन की उपयोगी साझेदारी की। यह टी-20 विश्व कप के इतिहास में मूनी का कुल 9वां, 50+ रन (संयुक्त रूप से सर्वाधिक) का स्कोर रहा। उनके अलावा साइवर-ब्रंट ने भी 9 स्कोर, 50+ रन के बनाए हैं।