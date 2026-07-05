महिला टी-20 विश्व कप 2026: नैट साइवर-ब्रंट ने फाइनल में लगाया अर्धशतक, बनाए ये रिकॉर्ड्स

आंकड़े

टी-20 विश्व कप में लगाया अपना 9वां अर्धशतक

साइवर-ब्रंट ने टी-20 विश्व कप में अपना पहला मुकाबला 2014 में खेला था। वह अब तक 33 मैचों की 31 पारियों में 10 बार नाबाद रहते हुए 45.95 की औसत और 122.15 की स्ट्राइक रेट से 965 रन बना चुकी हैं। उनके बल्ले से 9 अर्धशतक निकले हैं, जबकि उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर नाबाद 81 रन रहा है। वह टी-20 विश्व कप में इंग्लैंड की ओर से सबसे ज्यादा रन बनाने वाली बल्लेबाज हैं।