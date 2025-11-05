ऑस्ट्रेलिया बनाम भारत: चौथे टी-20 मुकाबले का प्रीव्यू और अन्य महत्वपूर्ण जानकारी

हेड-टू-हेड टी-20 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भारत का पलड़ा रहा है भारी टी-20 में दोनों के बीच 35 मैच खेले गए, जिसमें से 21 में भारत और 12 में कंगारू टीम को जीत मिली है। 2 मैच में नतीजा नहीं निकला है। भारत में खेले गए 15 मुकाबलों में 10 में भारत और 5 में ऑस्ट्रेलिया को जीत मिली है। ऑस्ट्रेलिया में 15 मुकाबलों में 8 में भारत और 5 में ऑस्ट्रेलिया को जीत मिली है। तटस्थ स्थान पर 5 मैचों में 3 में भारत और 2 में ऑस्ट्रेलिया को जीत मिली।

संयोजन इस प्लेइंग इलेवन के साथ नजर आ सकती है भारतीय टीम पिछले मैच में मिली जीत के बाद भारतीय टीम अपनी प्लेइंग इलेवन में ज्यादा बदलाव नहीं करना चाहेगी। टीम के उपकप्तान शुभमन गिल अभी तक सीरीज में कोई बड़ी पारी नहीं खेल पाए हैं। ऐसे में उनसे काफी उम्मीदें होंगी। गेंदबाजी में अर्शदीप सिंह एक और बेहतर प्रदर्शन करना चाहेंगे। भारत की संभावित एकादश: शुभमन गिल, अभिषेक शर्मा, सूर्यकुमार यादव (कप्तान), तिलक वर्मा, जितेश शर्मा (विकेटकीपर), शिवम दुबे, अक्षर पटेल, वाशिंगटन सुंदर, अर्शदीप सिंह, वरुण चक्रवर्ती और जसप्रीत बुमराह।

टीम इस संयोजन के साथ नजर आ सकती है ऑस्ट्रेलिया की टीम मिचेल मार्श कमाल की फॉर्म में हैं। उनसे बड़ी पारी की उम्मीद होगी। इस मुकाबले में ग्लेन मैक्सवेल की वापसी हो सकती है। इस अनुभवी खिलाड़ी के आने से टीम को और मजबूती मिलेगी। ट्रेविस हेड एशेज सीरीज की तैयारियों के कारण सीरीज से बाहर हो गए हैं। ऑस्ट्रेलिया की संभावित एकादश: मिचेल मार्श (कप्तान), जोश इंगलिस (विकेटकीपर), टिम डेविड, मिचेल ओवेन, मार्कस स्टोइनिस, मैथ्यू शॉर्ट, ग्लेन मैक्सवेल, जेवियर बार्टलेट, नाथन एलिस, मैथ्यू क्यूनेमैन और सीन एबॉट।

प्रदर्शन इन खिलाड़ियों के प्रदर्शन पर रहेगी नजर भारत के लिए अभिषेक ने पिछले 10 मैचों में 42.6 की औसत से 426 रन बनाए हैं। तिलक ने 10 मैचों में 48.4 की औसत से 242 रन अपने नाम किए हैं। वरुण ने पिछले 8 मैचों में 11 विकेट चटकाए हैं। ऑस्ट्रेलिया टीम के लिए मार्श ने पिछले 10 मैचों में 51 की औसत से 357 रन बनाए हैं। गेंदबाजी में एलिस ने 6 मैचों में 11 विकेट लिए हैं। अन्य खिलाड़ियों से भी बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद होगी।