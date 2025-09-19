महिला वनडे विश्व कप: किस भारतीय जोड़ी के नाम है सबसे बड़ी साझेदारी का रिकॉर्ड? 

महिला वनडे विश्व कप के इतिहास में भारतीय महिला क्रिकेट टीम की बल्लेबाजों ने कई यादगार पारियां खेली हैं। इस दौरान कई बार अकेले बल्लेबाजों ने नहीं बल्कि बेहतरीन साझेदारियों ने भी मैच का रुख बदला है। भारतीय बल्लेबाजों की जोड़ी ने अपनी समझदारी और धैर्य से न सिर्फ विपक्षी गेंदबाजों पर दबाव बनाया बल्कि टीम को मजबूत स्थिति में भी पहुंचाया। ऐसे में आइए विश्व कप के इतिहास में सबसे बड़ी साझेदारी करने वालीं खिलाड़ियों पर नजर डालते हैं।

#1 स्मृति मंधाना और हरमनप्रीत कौर (184 रन बनाम वेस्टइंडीज, 2022) पहले स्थान पर स्मृति मंधाना और हरमनप्रीत कौर की जोड़ी है। दोनों ने साल 2022 के विश्व कप में वेस्टइंडीज के खिलाफ चौथे विकेट के लिए 184 रन जोड़े थे। मैच में पहले बल्लेबाजी करते हुए भारतीय टीम ने 317/8 का स्कोर बना दिया था। मंधाना के बल्ले से 123 और हरमनप्रीत के बल्ले से 109 रन निकले थे। जवाब में वेस्टइंडीज की टीम 162 रन पर ऑलआउट हो गई थी। भारतीय टीम को 155 रन से जीत मिली थी।

#2 थिरुश कामिनी और पूनम राउत (175 रन बनाम वेस्टइंडीज, 2013) दूसरे स्थान पर थिरुश कामिनी और पूनम राउत की जोड़ी है। दोनों ने 2013 के विश्व कप में वेस्टइंडीज के खिलाफ पहले विकेट के लिए 175 रन जोड़ दिए थे। भारतीय टीम ने 284/6 का स्कोर बनाया था। पूनम के बल्ले से 72 रन निकले थे। कामिनी ने 146 गेंदों का सामना करते हुए 100 रन बनाए थे। जवाब में वेस्टइंडीज की टीम सिर्फ 179 रन पर ऑलआउट हो गई थी। भारतीय टीम को 105 रन से जीत मिली थी।

#3 पूनम राउत और मिताली राज (157 रन बनाम ऑस्ट्रेलिया, 2017) तीसरे स्थान पर पूनम और मिताली राज की जोड़ी है। दोनों ने 2017 के वनडे विश्व कप में ऑस्ट्रेलिया महिला क्रिकेट टीम के खिलाफ दूसरे विकेट के लिए 157 रन जोड़े थे। पूनम ने उस मुकाबले में 136 गेंदों का सामना किया था और 106 रन बनाए थे। मिताली के बल्ले से 114 गेंदों में 69 रन निकले थे। भारतीय टीम ने 226/7 का स्कोर बनाया था। ऑस्ट्रेलिया ने ये लक्ष्य सिर्फ 2 विकेट खोकर ही हासिल कर लिया था।