टी-20 अंतरराष्ट्रीय में बतौर कप्तान सबसे कम रही है इन खिलाड़ियों की स्ट्राइक रेट

टी-20 क्रिकेट को तेजी का खेल माना जाता है। इसमें खिलाड़ी खेली गई गेंदों से अधिक रन बनाने का प्रयास करते हैं। ऐसे में कई बार तो खिलाड़ी गेंदों की तुलना में दोगुने या तीन गुना अधिक रन भी बना देते हैं। हालांकि, कई खिलाड़ी बतौर कप्तान तेजी से बल्लेबाजी करने में खासे असफल रहते हैं। आइए टी-20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में बतौर कप्तान (न्यूनतम 500 रन) सबसे कम स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी करने वाले खिलाड़ियों के बारे में जानते हैं।

#1 क्रेग एर्विन - 108.51 टी-20 अंतरराष्ट्रीय में बतौर कप्तान सबसे कम स्ट्राइक रेट का रिकॉर्ड जिम्बाब्वे क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान क्रेग एर्विन के नाम है। उन्होंने बतौर कप्तान 38 मैचों में 22.20 की औसत और 108.51 की स्ट्राइक रेट से 777 रन बनाए हैं। इसमें 5 अर्धशतक शामिल है। उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 67* रन का रहा है। उन्होंने अपने पूरे टी-20 अंतरराष्ट्रीय करियर में 71 मैचों में 21.95 की औसत और 105.76 की स्ट्राइक रेट से 1,449 रन अपने नाम किए हैं।

#2 विलियम पोर्टरफील्ड - 110.96 इस सूची में आयरलैंड क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान विलियम पोर्टरफील्ड दूसरे नंबर पर हैं। उन्होंने बतौर कप्तान 56 मैचों की 54 पारियों में 20.87 की औसत और 110.96 की स्ट्राइक रेट से 1,002 रन बनाए हैं। इसमें 3 अर्धशतक शामिल है। उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 72 रन का रहा है। उन्होंने अपने पूरे टी-20 अंतरराष्ट्रीय करियर में 61 मैचों की 59 पारियों में 20.35 की औसत और 111.12 की स्ट्राइक रेट से 1,079 रन अपने नाम किए हैं।

#3 आघा सलमान - 111.15 इस सूची में पाकिस्तान क्रिकेट टीम के मौजूदा कप्तान आघा सलमान अब तीसरे नंबर पर हैं। उन्होंने बतौर कप्तान 26 मैचों की 24 पारियों में 26.73 की औसत और 111.15 की स्ट्राइक रेट से 508 रन बनाए हैं। इसमें 4 अर्धशतक शामिल है। उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 56 रन का रहा है। उन्होंने अपने पूरे टी-20 अंतरराष्ट्रीय करियर में 28 मैचों की 26 पारियों में 24.38 की औसत और 111.30 की स्ट्राइक रेट से 512 रन अपने नाम किए हैं।