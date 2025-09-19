महिला वनडे विश्व कप: भारतीय टीम द्वारा बनाए गए सर्वोच्च स्कोर, जानिए क्या रहा परिणाम
महिला वनडे विश्व कप 2025 का आगाज 30 सितंबर से भारत और श्रीलंका की संयुक्त मेजबानी में होने जा रहा है। मेजबान होने चलते भारतीय महिला क्रिकेट टीम अपना पहला खिताब जीतने को आतुर होगी। भारतीय टीम ने विश्व कप इतिहास में अपने बल्लेबाजों के दम पर कई बार बड़े स्कोर भी खड़े किए हैं, जो रिकॉर्ड बुक में दर्ज हैं। आइए भारतीय टीम द्वारा वनडे विश्व कप में बनाए गए सर्वोच्च स्कोर और उनके परिणामों पर नजर डालते हैं।
#1
317/8 बनाम वेस्टइंडीज, 2017
महिला वनडे विश्व कप इतिहास में भारतीय टीम का सर्वोच्च स्कोर 317/8 का रहा है, जो उसने विश्व कप 2017 में वेस्टइंडीज महिला क्रिकेट टीम के खिलाफ बनाया था। उस मैच में पहले बल्लेबाजी करने उतरी भारतीय टीम के लिए स्मृति मंधाना (123) और हरमनप्रीत कौर (109) ने शतकीय पारियां खेली थी। जवाब में वेस्टइंडीज की टीम 162 रन पर ही ढेर हो गई थी। इस तरह भारतीय टीम ने मुकाबले में 155 रनों से बड़ी जीत दर्ज की थी।
#2
284/6 बनाम वेस्टइंडीज, 2013
वनडे विश्व कप इतिहास में भारतीय टीम का दूसरा सर्वोच्च स्कोर 284/6 का रहा है, जो उसने विश्व कप 2013 में वेस्टइंडीज महिला क्रिकेट टीम के खिलाफ ही बनाया था। उस मैच में पहले बल्लेबाजी करने उतरी भारतीय टीम के लिए थिरुश कामिनी (100) ने शतकीय पारी खेली थी, जबकि झूलन गोस्वामी और हरमनप्रीत ने 36-36 रन बनाए थे। जवाब में वेस्टइंडीज की टीम 44.3 ओवर में 179 रन पर ही ढेर हो गई थी।
#3
281/4 बनाम ऑस्ट्रेलिया, 2017
वनडे विश्व कप इतिहास में भारतीय टीम का तीसरा सर्वोच्च स्कोर 281/4 का रहा है, जो उसने विश्व कप 2017 में ऑस्ट्रेलिया महिला क्रिकेट टीम के खिलाफ बनाया था। मैच में पहले बल्लेबाजी करने उतरी भारतीय टीम के लिए हरमनप्रीत ने 115 गेंदों में नाबाद 171 रन की पारी खेली थी। जवाब में ऑस्ट्रेलिया की टीम 40.1 ओवर में 245 रन पर ही ढेर हो गई थी। इस तरह से भारतीय टीम ने 36 रन से जीत दर्ज की थी।
#4
281/3 बनाम इंग्लैंड, 2017
विश्व कप इतिहास में भारतीय टीम का चौथा सर्वोच्च स्कोर 281/3 का रहा है, जो उसने विश्व कप 2017 में इंग्लैंड महिला क्रिकेट टीम के खिलाफ बनाया था। उस मैच में पहले बल्लेबाजी करने उतरी भारतीय टीम के लिए मंधाना (90), पूनम राउत (86) और कप्तान मिताली राज (71) ने अर्धशतकीय पारियां खेली थी। जवाब में इंग्लिश टीम 47.3 ओवर में 246 रन आउट हो गई थी। इस तरह से भारतीय टीम ने 35 रन से जीत दर्ज की थी।