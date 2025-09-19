टी-20 अंतरराष्ट्रीय, भारत बनाम पाकिस्तान: एक पारी में चौकों-छक्कों से सर्वाधिक रन बनाने वाले बल्लेबाज

टी-20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में भारतीय क्रिकेट टीम और पाकिस्तान क्रिकेट टीम के बीच मुकाबला हमेशा रोमांच से भरा रहता है। दोनों देशों के खिलाड़ी अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी से दर्शकों का दिल जीतते हैं। खासकर जब बात चौकों और छक्कों से रन बटोरने की आती है तो कुछ बल्लेबाज ऐसे रहे हैं जिन्होंने अकेले दम पर मैच का रुख पलटा है। ऐसे में आइए उन बल्लेबाजों पर नजर डालते हैं जिन्होंने एक पारी में चौकों-छक्कों से सर्वाधिक रन बनाए हैं।

#1 युवराज सिंह (58 रन) इस सूची में पहले स्थान पर भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व दिग्गज खिलाड़ी युवराज सिंह हैं। उन्होंने साल 2012 में पाकिस्तान के खिलाफ 36 गेंदों में 72 रन की पारी खेली थी। इस दौरान उन्होंने चौकों और छक्कों की मदद से 58 रन बना दिए थे। उनके बल्ले से 4 चौके और 7 छक्के निकले थे। उनकी स्ट्राइक रेट 200 की रही थी। ये मुकाबला अहमदाबाद में खेला गया था और भारत को 11 रन से जीत मिली थी।

#2 विराट कोहली (48 रन) दूसरे स्थान पर टी-20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट संन्यास ले चुके दिग्गज बल्लेबाज विराट कोहली हैं। उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ साल 2022 में 82 रन की पारी खेली थी। इस दौरान उनके बल्ले से 48 रन चौकों और छक्कों से निकले थे। उन्होंने 6 चौके और 4 छक्के लगाए थे। उनकी स्ट्राइक रेट उस मुकाबले में 154.71 की रही थी। भारतीय टीम को 160 रन का लक्ष्य मिला था जिसे उसने 6 विकेट खोकर प्राप्त कर लिया था।

#3 गौतम गंभीर और विराट कोहली (44-44 रन) तीसरे स्थान पर संयुक्त रूप से गौतम गंभीर और कोहली हैं। गंभीर ने साल 2007 में पाकिस्तान के खिलाफ 75 रन की पारी खेली थी। इस दौरान उन्होंने 44 रन चौकों और छक्कों की मदद से बनाए थे। उनकी स्ट्राइक रेट 138.88 की रही थी। कोहली ने 2012 में पाकिस्तान के खिलाफ 78 रन की पारी खेली थी। उस पारी में उन्होंने 44 रन चौकों और छक्कों की मदद से बनाए। दोनों मुकाबलों में भारतीय टीम को जीत मिली थी।