महिला वनडे विश्व कप में बने सबसे बड़े टीम स्कोर और उनके आंकड़े

महिला वनडे विश्व कप क्रिकेट के इतिहास में कई बार टीमों ने अपने शानदार प्रदर्शन से बड़े स्कोर बनाए हैं। इन विशाल स्कोरों ने न केवल मैच का रुख बदला बल्कि टूर्नामेंट में रोमांच भी भर दिया। बड़े स्कोर यह साबित करते हैं कि महिला क्रिकेट में बल्लेबाज किस तरह दमदार पारी खेलकर रिकॉर्ड बना सकती हैं। ऐसे में आइए विश्व कप में बने सबसे बड़े स्कोर पर एक नजर डाल लेते हैं।

#1 412/3 बनाम डेनमार्क, 1997 पहले स्थान पर ऑस्ट्रेलिया महिला क्रिकेट टीम है। उसने साल 1997 में डेनमार्क महिला क्रिकेट टीम के खिलाफ पहले बल्लेबाजी करते हुए 412/3 का पहाड़ जैसा स्कोर खड़ा कर दिया था। मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया को 363 रनों से जीत मिली थी। बेलिंडा क्लार्क ने 155 गेंदों का सामना करते हुए 229* रन बना दिए थे। जवाब में डेनमार्क की टीम सिर्फ 49 रन पर ऑलआउट हो गई थी। गेंदबाजी में कैरेन रोल्टन ने सबसे ज्यादा 3 विकेट चटकाए थे।

#3 376/2 बनाम पाकिस्तान, 1997 तीसरे स्थान पर भी इंग्लैंड की ही टीम है। उसने पाकिस्तान के खिलाफ 1997 के विश्व कप में 376/2 का स्कोर बनाया था। जवाब में पाकिस्तान की टीम 146/3 का स्कोर ही बना पाई थी। इंग्लैंड को मुकाबले में 230 रन से जीत मिली थी। जेनेट ब्रिटिन ने उस मुकाबले में 124 गेंदों का सामना किया था और 138 रन बनाने में सफल रहीं थी। बारबरा डेनियल्स के बल्ले से उस मैच में 103 गेंदों में 142 रन निकले थे।