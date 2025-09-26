भारत के खिलाफ टेस्ट सीरीज से बाहर हुआ वेस्टइंडीज का यह स्टार तेज गेंदबाज, जानिए कारण

प्रतिस्थापन

जोसेफ की जगह जोहान लेन को मिला मौका

वेस्टइंडीज क्रिकेट बोर्ड ने जोसेफ की जगह 22 वर्षीय ऑलराउंडर जोहान लेन को टीम में शामिल किया है। लेन ने अब तक 19 प्रथम श्रेणी मैच खेले हैं, जिसकी 32 पारियों में 2 अर्धशतकों की मदद से 495 रन बनाने में सफल रहे हैं। गेंदबाजी में उनका प्रदर्शन और भी शानदार रहा है। उन्होंने अपने प्रथम श्रेणी करियर में 22.28 की औसत से 66 विकेट लिए हैं, जिनमें से 4 बार उन्होंने पारी में 5 विकेट हॉल भी लिए हैं।