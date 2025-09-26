भारत के खिलाफ टेस्ट सीरीज से बाहर हुआ वेस्टइंडीज का यह स्टार तेज गेंदबाज, जानिए कारण
क्या है खबर?
वेस्टइंडीज क्रिकेट टीम को आगामी 2 अक्टूबर से भारतीय क्रिकेट टीम के खिलाफ शुरू होने वाली 2 मैचों की टेस्ट सीरीज से पहले बड़ा झटका लगा है। टीम के प्रमुख तेज गेंदबाज शमर जोसेफ अज्ञात चोट के कारण सीरीज से बाहर हो गए हैं। क्रिकेट वेस्टइंडीज ने शुक्रवार को सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए इसकी जानकारी दी है। जोसेफ के अब 18 अक्टूबर से बांग्लादेश के खिलाफ शुरू होने वाली वनडे और टी-20 सीरीज में वापसी की उम्मीद है।
प्रतिस्थापन
जोसेफ की जगह जोहान लेन को मिला मौका
वेस्टइंडीज क्रिकेट बोर्ड ने जोसेफ की जगह 22 वर्षीय ऑलराउंडर जोहान लेन को टीम में शामिल किया है। लेन ने अब तक 19 प्रथम श्रेणी मैच खेले हैं, जिसकी 32 पारियों में 2 अर्धशतकों की मदद से 495 रन बनाने में सफल रहे हैं। गेंदबाजी में उनका प्रदर्शन और भी शानदार रहा है। उन्होंने अपने प्रथम श्रेणी करियर में 22.28 की औसत से 66 विकेट लिए हैं, जिनमें से 4 बार उन्होंने पारी में 5 विकेट हॉल भी लिए हैं।
करियर
कैसा रहा है जोसेफ का अंतरराष्ट्रीय करियर?
जोसेफ ने जनवरी 2024 में ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम के खिलाफ अपने टेस्ट करियर का आगाज किया था। वह अब तक 11 टेस्ट की 21 पारियों में 21.66 की औसत और 3.81 की इकॉनमी से 51 विकेट लेने में सफल रहे हैं। इसमें 4 बार चार और 4 बार 5 विकेट हॉल शामिल हैं। उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 7/68 विकेट का रहा है। वह 6 वनडे मैचों में 4 और 12 टी-20 अंतरराष्ट्रीय मैचों में 15 विकेट लेने में सफल रहे हैं।