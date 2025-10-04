रोहित शर्मा को वनडे कप्तानी से क्यों हटाया गया और क्या वह विश्व कप 2027 खेलेंगे?

भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) की सीनियर पुरुष चयन समिति ने आगामी 19 अक्टूबर से ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम के खिलाफ खेली जाने वाली वनडे और टी-20 सीरीज के लिए भारतीय क्रिकेट टीम का ऐलान किया। इसमें रोहित शर्मा को वनडे कप्तान से हटा दिया गया और उनकी जगह शुभमन गिल को नया कप्तान बनाया गया है। हालांकि, रोहित और विराट कोहली को टीम में जगह दी गई है। आइए जानते हैं रोहित को कप्तानी से क्यों हटाया गया।

कारण अजीत अगरकार ने बताया कारण रोहित को कप्तानी से हटाने का कारण पूछने पर मुख्य चयनकर्ता अजीत अगरकर ने कहा, "योजना और निरंतरता के लिहाज से तीनों प्रारूपों के लिए तीन अलग-अलग कप्तान रखना व्यावहारिक रूप से असंभव है। किसी न किसी स्तर पर आपको अगले विश्व कप पर भी ध्यान देना होगा।" उन्होंने कहा, "भारत के अगले 2 वर्षों में ज्यादा वनडे मैच खेलने की संभावना नहीं है। इसलिए गिल को विश्व कप 2027 से पहले पर्याप्त समय देना जरूरी है।"

चुनौती वनडे क्रिकेट है बड़ी चुनौती- अगरकर अगरकर ने कहा, "विश्व कप से अभी दो साल दूर हैं। यह एक लंबा समय लग सकता है, लेकिन अब और तब के बीच वनडे मैचों की संख्या सीमित होगी। टूर्नामेंट के करीब आने पर आपको कुछ मैच मिल सकते हैं, लेकिन कार्यक्रम अनिश्चित है। उदाहरण के लिए हमने आखिरी वनडे मार्च में खेला था और अगला 19 अक्टूबर से पहले नहीं है। इससे पता चलता है कि इस समय वनडे क्रिकेट में हमारे सामने कितनी बड़ी चुनौती है।"

योजना नए कप्तान को पर्याप्त समय देने की है योजना अगरकर ने कहा, "हां, अभी हमारा ध्यान टी-20 विश्व कप पर है, लेकिन धीरे-धीरे हम वनडे पर ध्यान केंद्रित करेंगे। हमारी योजना नए कप्तान को हमारे पास उपलब्ध मैचों के लिए ज्यादा से ज़्यादा समय देने की है।" उन्होंने आगे कहा, "सभी प्रारूपों में तीन अलग-अलग कप्तान रखना न सिर्फ चयनकर्ताओं के लिए मुश्किल है, बल्कि कोच के लिए भी तीन अलग-अलग कप्तानों के साथ प्रभावी ढंग से योजना बनाना चुनौतीपूर्ण है। ऐसे में यह फैसला लिया गया है।"

बातचीत क्या फैसले से पहले रोहित से हुई थी चयनकर्ताओं की बातचीत? अगरकर ने कहा, "हां, इस फैसले से पहले रोहित से बात की गई थी।" हालांकि उन्होंने रोहित की प्रतिक्रिया बताने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा, "अगर वह (रोहित) चैंपियंस ट्रॉफी 2025 नहीं भी जीतते, तब भी यह एक कठिन निर्णय होता क्योंकि वह बहुत अच्छे खिलाड़ी रहे हैं। कभी-कभी आपको आगे देखना होता है, टीम के लिए आगे क्या है, एक इकाई के रूप में आप कहां खड़े हैं और अंततः टीम के लिए क्या सर्वश्रेष्ठ है।"

जानकारी क्या गिल को कप्तान बनाए जाने की योजना पहले से थी? अगरकर ने कहा, "चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान गिल पहले ही रोहित के उपकप्तान रह चुके थे। इंग्लैंड के चुनौतीपूर्ण दौरे के दौरान टेस्ट कप्तान के रूप में गिल के पदार्पण ने उनके वनडे कप्तान बनने के दावे को और भी मजबूत कर दिया।"

सवाल क्या विश्व कप 2027 खेलेंगे रोहित और कोहली? रोहित और कोहली के भविष्य के सवाल पर अगरकर ने जोर देकर कहा कि उनका भविष्य मैदान पर उनके प्रदर्शन पर निर्भर करेगा, और यहां तक कि उन्होंने उनसे फॉर्म बनाए रखने के लिए नियमित रूप से घरेलू क्रिकेट खेलने का आग्रह भी किया गया है। टेस्ट और टी-20 अंतरराष्ट्रीय से संन्यास लेने के बाद अगर वे भारत की वनडे योजनाओं का हिस्सा बने रहना चाहते हैं, तो दोनों के सामने पर्याप्त मैच अभ्यास सुनिश्चित करने की चुनौती है।

असर क्या रोहित और कोहली पर पड़ेगा कम क्रिकेट खेलने का असर? अगरकर ने कहा, "दोनों बहुत अनुभवी खिलाड़ी हैं जो लंबे समय से खेल रहे हैं। अब उनके लिए सिर्फ एक ही प्रारूप में खेलना थोड़ा आसान हो सकता है, जो कि सबसे कम खेला जाने वाला प्रारूप भी है। उनके कम क्रिकेट खेलने का क्या असर पड़ता है इसका जवाब सिर्फ वे ही दे सकते हैं। हमें ऑस्ट्रेलिया में उनके मैदान पर उतरने के बाद ही इसका पता चलेगा। हालांकि, हमें उन दोनों की गुणवत्ता पर कोई संदेह नहीं है।"