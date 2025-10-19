महिला वनडे विश्व कप 2025: स्मृति मंधाना ने इंग्लैंड के खिलाफ जड़ा 9वां अर्धशतक, जानिए आंकड़े

महिला वनडे विश्व कप 2025: स्मृति मंधाना ने इंग्लैंड के खिलाफ जड़ा 9वां अर्धशतक, जानिए आंकड़े
क्या है खबर?
भारतीय महिला क्रिकेट टीम की सलामी बल्लेबाज स्मृति मंधाना ने महिला वनडे विश्व कप 2025 के 20वें मैच में इंग्लैंड महिला क्रिकेट टीम के खिलाफ बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए अर्धशतकीय पारी (88) खेली। यह उनके वनडे करियर का 34वां और इंग्लैंड के खिलाफ 9वां अर्धशतक रहा। यह उनका वनडे विश्व कप में 5वां अर्धशतक भी है। उनकी पारी की बदौलत भारतीय टीम आखिर तक मैच में बनी रही। आइए उनके आंकड़े जानते हैं।
बल्लेबाजी
कैसी रही मंधाना की पारी और साझेदारी
भारत को 289 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए 42 रन पर 2 झटके लग गए थे। उसके बाद मंधाना ने कप्तान हरमनप्रीत कौर (70) के साथ तीसरे विकेट के लिए 125 रन की साझेदारी करते हुए टीम को मजबूती प्रदान की। इस दौरान दोनों बल्लेबाजों ने अपने-अपने अर्धशतक भी पूरे किए। बाद में मंधाना तेजी से रन बनाने में प्रयास में आउट हो गई। उन्होंने अपनी पारी में 94 गेंदों का सामना करते हुए 8 चौके भी जड़े।
करियर
कैसा रहा है मंधाना का वनडे करियर?
मंधाना ने साल 2013 में बांग्लादेश महिला क्रिकेट टीम के खिलाफ अपने वनडे करियर का आगाज किया था। उन्होंने अब तक 113 वनडे मुकाबले खेले हैं, जिसमें 47.76 की औसत से 5,110 रन बना लिए हैं। इस बीच उनके बल्ले से 13 शतक के अलावा 34 अर्धशतक भी निकले हैं। इस प्रारूप में उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 136 रन है। वह वनडे प्रारूप में दूसरी सर्वाधिक रन बनाने वाली भारतीय बल्लेबाज है। उनसे आगे सिर्फ पूर्व कप्तान मिताली राज (7,805) है।