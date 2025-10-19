महिला वनडे विश्व कप 2025: स्मृति मंधाना ने इंग्लैंड के खिलाफ जड़ा 9वां अर्धशतक, जानिए आंकड़े

बल्लेबाजी

कैसी रही मंधाना की पारी और साझेदारी

भारत को 289 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए 42 रन पर 2 झटके लग गए थे। उसके बाद मंधाना ने कप्तान हरमनप्रीत कौर (70) के साथ तीसरे विकेट के लिए 125 रन की साझेदारी करते हुए टीम को मजबूती प्रदान की। इस दौरान दोनों बल्लेबाजों ने अपने-अपने अर्धशतक भी पूरे किए। बाद में मंधाना तेजी से रन बनाने में प्रयास में आउट हो गई। उन्होंने अपनी पारी में 94 गेंदों का सामना करते हुए 8 चौके भी जड़े।