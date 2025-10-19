महिला वनडे विश्व कप 2025: हरमनप्रीत कौर ने इंग्लैंड के खिलाफ जड़ा छठा अर्धशतक, जानिए आंकड़े

महिला वनडे विश्व कप 2025: हरमनप्रीत कौर ने इंग्लैंड के खिलाफ जड़ा छठा अर्धशतक, जानिए आंकड़े
क्या है खबर?
भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तान हरमनप्रीत कौर ने महिला वनडे विश्व कप 2025 के 20वें मैच में इंग्लैंड महिला क्रिकेट टीम के खिलाफ बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए अर्धशतकीय पारी (70) खेली। यह उनके वनडे करियर का 21वां और इंग्लैंड के खिलाफ छठा अर्धशतक रहा। यह उनका वनडे विश्व कप में 5वां अर्धशतक भी रहा है। उनकी पारी की बदौलत भारतीय टीम शुरुआती झटकों से उबरकर मैच में वापसी करने में सफल रही। आइए उनके आंकड़े जानते हैं।
बल्लेबाजी
कैसी रही हरमनप्रीत की पारी और साझेदारी?
भारत को 289 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए 42 रन पर 2 झटके लग गए थे। उसके बाद बल्लेबाजी पर आई हरमनप्रीत ने सलामी बल्लेबाज स्मृति मंधाना के साथ तीसरे विकेट के लिए 125 रन की साझेदारी करते हुए टीम को मजबूती प्रदान की। इस दौरान दोनों बल्लेबाजों ने अपने-अपने अर्धशतक भी पूरे कर लिए। हरमनप्रीत अपनी पारी में 70 गेंदों में 10 चौकों की मदद से 70 रन बनाकर पवेलियन लाैटीं। उनकी स्ट्राइक रेट 100 की रही।
करियर
कैसा रहा है हरमनप्रीत का वनडे करियर?
हरमनप्रीत ने अपना पहला वनडे मुकाबला पाकिस्तान महिला क्रिकेट टीम के खिलाफ साल 2009 में खेला था। उन्होंने अब तक भारतीय टीम के लिए 157 वनडे मुकाबले खेले हैं, जिसकी 137 पारियों में 39.98 की औसत से 4,290 रन बनाए हैं। उनकी स्ट्राइक रेट 76.70 की रही है। उनके बल्ले से 7 शतक और 21 अर्धशतक निकले हैं। उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 171* रन रहा है। वह 21 बार अपने वनडे करियर में नाबाद भी रही हैं।