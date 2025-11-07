महिला वनडे विश्व कप 2025 ने बनाया दर्शकों की संख्या का नया रिकॉर्ड

दर्शक महिला क्रिकेट के लिए रिकॉर्ड तोड़ दर्शक संख्या जियोस्टार के अनुसार, ICC महिला क्रिकेट विश्व कप 2025 को 44.6 करोड़ दर्शकों ने देखा, जो डिजिटल प्लेटफॉर्म पर पिछले 3 ऐसे टूर्नामेंटों की कुल दर्शकों की संख्या से भी ज्यादा है। अकेले फाइनल मैच को ही 2.1 करोड़ दर्शकों ने देखा। जियोहॉटस्टार पर इसे 9.2 करोड़ सीटीवी दर्शकों ने भी देखा। ये संख्याएं पुरुष विश्व कप फाइनल के बराबर हैं, जो भारत में महिला क्रिकेट दर्शकों की संख्या में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है।

बयान महिला क्रिकेट अब एक वास्तविकता- जियोस्टार के CEO जियोस्टार के CEO (स्पोर्ट्स) इशान चटर्जी ने कहा कि महिला क्रिकेट विश्व कप 2025 ने भारत में महिला क्रिकेट के बढ़ते कद की पुष्टि की है। उन्होंने रिकॉर्ड तोड़ दर्शकों की संख्या और पहले से कहीं ज्यादा प्रशंसक आधार हासिल करने के लिए असाधारण खेल को श्रेय दिया। उन्होंने आगे कहा, "यह महिला क्रिकेट के लिए एक महत्वपूर्ण बदलाव का प्रतीक है। अब इसे सिर्फ देखा ही नहीं जाता, बल्कि लाखों लोग इसका जश्न भी मनाते हैं।"