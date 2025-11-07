महेंद्र सिंह धोनी खेलेंगे IPL 2026, CSK के CEO काशी विश्वनाथन ने की पुष्टि

बयान विश्वनाथन ने क्या दिया बयान? विश्वनाथन ने क्रिकबज से कहा, "महेंद्र सिंह धोनी ने हमें बताया है कि वह IPL के अगले सीजन के लिए उपलब्ध रहेंगे।" धोनी की तरह ही विश्वनाथन भी 5 बार की चैंपियन टीम की रीढ़ रहे हैं और मालिक एन श्रीनिवासन के करीबी विश्वासपात्र भी हैं। हालांकि, पिछले कुछ वर्षों से धोनी (44) की IPL में भागीदारी पर बार-बार उठते रहे हैं, लेकिन विश्वनाथन की पुष्टि से कम से कम 2026 संस्करण के लिए अटकलों पर विराम लग जाना चाहिए।

वार्ता संजू के लिए CSK और RR में फिर शुरू हुई वार्ता CSK और RR के बीच सैमसन के लिए व्यापार वार्ता फिर से शुरू हो गई है। अगर सौदे में CSK का कोई शीर्ष खिलाड़ी शामिल हो जाए तो कोई आश्चर्य नहीं होगा। हाल ही में लंदन से मुंबई पहुंचे RR के मालिक मनोज बडाले सभी विकल्पों पर विचार कर रहे हैं और उन्होंने CSK के अलावा लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG), कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) और दिल्ली कैपिटल्स (DC) सहित कई फ्रैंचाइजी प्रबंधनों के साथ बातचीत के रास्ते खोल दिए हैं।