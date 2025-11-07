LOADING...
होम / खबरें / खेलकूद की खबरें / महेंद्र सिंह धोनी खेलेंगे IPL 2026, CSK के CEO काशी विश्वनाथन ने की पुष्टि
लेखन भारत शर्मा
Nov 07, 2025
06:19 pm
क्या है खबर?

महेंद्र सिंह धोनी अभी इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) से संन्यास नहीं लेंगे और वह IPL 2026 में चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) का प्रतिनिधित्व करेंगे। CSK के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) काशी विश्वनाथन ने खुद इसकी पुष्टि की है। उन्होंने बताया कि धोनी ने खुद को अगले संस्करण के लिए उपलब्ध बताया है और वह खेलने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। इसी तरह फ्रेंचाइजी संजू सैमसन के लिए भी राजस्थान रॉयल्स (RR) से बात कर रही है।

बयान

विश्वनाथन ने क्या दिया बयान?

विश्वनाथन ने क्रिकबज से कहा, "महेंद्र सिंह धोनी ने हमें बताया है कि वह IPL के अगले सीजन के लिए उपलब्ध रहेंगे।" धोनी की तरह ही विश्वनाथन भी 5 बार की चैंपियन टीम की रीढ़ रहे हैं और मालिक एन श्रीनिवासन के करीबी विश्वासपात्र भी हैं। हालांकि, पिछले कुछ वर्षों से धोनी (44) की IPL में भागीदारी पर बार-बार उठते रहे हैं, लेकिन विश्वनाथन की पुष्टि से कम से कम 2026 संस्करण के लिए अटकलों पर विराम लग जाना चाहिए।

वार्ता

संजू के लिए CSK और RR में फिर शुरू हुई वार्ता

CSK और RR के बीच सैमसन के लिए व्यापार वार्ता फिर से शुरू हो गई है। अगर सौदे में CSK का कोई शीर्ष खिलाड़ी शामिल हो जाए तो कोई आश्चर्य नहीं होगा। हाल ही में लंदन से मुंबई पहुंचे RR के मालिक मनोज बडाले सभी विकल्पों पर विचार कर रहे हैं और उन्होंने CSK के अलावा लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG), कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) और दिल्ली कैपिटल्स (DC) सहित कई फ्रैंचाइजी प्रबंधनों के साथ बातचीत के रास्ते खोल दिए हैं।

प्रदर्शन

IPL 2025 में कैसा रहा था धोनी का प्रदर्शन? 

IPL 2025 में धोनी ने 14 मैचों की 13 पारियों में 24.5 की औसत और 135.17 की स्ट्राइक रेट के साथ 196 रन बनाए थे। 30* रन उनका सर्वोच्च स्कोर रहा। वह ज्यादातर पारियों में आखिरी ओवरों के दौरान बल्लेबाजी के लिए आए। धोनी लगातार तीसरे सीजन में 200 से कम रन बनाए थे। इतना ही नहीं, पिछले संस्करण में टीम का प्रदर्शन भी काफी खराब रहा था और वह अंक तालिका में आखिरी 10वें स्थान पर रही थी।