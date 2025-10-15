महिला वनडे विश्व कप 2025: बारिश की भेंट चढ़ा पाकिस्तान बनाम इंग्लैंड का मैच 

पाकिस्तान बारिश के बीच दुर्भाग्यपूर्ण रही पाकिस्तानी टीम पहले बल्लेबाजी करते हुए इंग्लैंड ने जब 25 ओवर के बाद 79/7 का स्कोर बनाया था, तब बारिश के चलते खेल रोका गया। इसके बाद मैच को 31-31 ओवर का कर दिया गया, जिसमें इंग्लिश टीम ने 133/9 का स्कोर बनाया। लक्ष्य का पीछा करते हुए पाकिस्तान ने 6.4 ओवर में बिना विकेट खोए 34 रन बनाए थे। इसके बाद बारिश के कारण मैच आगे नहीं खेला जा सका और पाकिस्तानी टीम जीत से चूक गई।

Off to Indore we go. pic.twitter.com/6JLS8pWeX4 — England Cricket (@englandcricket) October 15, 2025

पाकिस्तान पाकिस्तान ने नहीं खोला जीत का खाता वनडे विश्व कप 2025 में अब तक पाकिस्तानी टीम ने जीत का खाता नहीं खोला। आखिरी 8वें पायदान पर मौजूद पाकिस्तानी टीम ने अब तक 3 मैच हारे हैं और 1 मैच बेनतीजा रहा है। दूसरी तरफ 3 जीत और 1 बेनतीजा मुकाबले के साथ इंग्लैंड की टीम शीर्ष पर पहुंच गई है। ऑस्ट्रेलिया महिला क्रिकेट टीम के भी 7 अंक हैं और वह फिलहाल दूसरे पायदान पर मौजूद हैं।