महिला वनडे विश्व कप 2025: बारिश की भेंट चढ़ा पाकिस्तान बनाम इंग्लैंड का मैच 

महिला वनडे विश्व कप 2025: बारिश की भेंट चढ़ा पाकिस्तान बनाम इंग्लैंड का मैच
क्या है खबर?
पाकिस्तान महिला क्रिकेट टीम और इंग्लैंड महिला क्रिकेट टीम के बीच वनडे विश्व कप 2025 का 16वां मैच भी बारिश के कारण बेनतीजा रहा है। बारिश के खलल के चलते मैच 31 ओवरों का निर्धारित किया गया, जिसमें इंग्लैंड ने 133/9 का स्कोर बनाया। इसके बाद पाकिस्तान की पारी के दौरान फिर से बारिश के बाद खेल सम्भव नहीं हो पाया। यह लगातार दूसरा मैच रहा है, जो बारिश के चलते बेनतीजा रहा।
पाकिस्तान
बारिश के बीच दुर्भाग्यपूर्ण रही पाकिस्तानी टीम
पहले बल्लेबाजी करते हुए इंग्लैंड ने जब 25 ओवर के बाद 79/7 का स्कोर बनाया था, तब बारिश के चलते खेल रोका गया। इसके बाद मैच को 31-31 ओवर का कर दिया गया, जिसमें इंग्लिश टीम ने 133/9 का स्कोर बनाया। लक्ष्य का पीछा करते हुए पाकिस्तान ने 6.4 ओवर में बिना विकेट खोए 34 रन बनाए थे। इसके बाद बारिश के कारण मैच आगे नहीं खेला जा सका और पाकिस्तानी टीम जीत से चूक गई।
ट्विटर पोस्ट
Twitter Post
Match abandoned in Colombo ☔️— England Cricket (@englandcricket) October 15, 2025
Off to Indore we go. pic.twitter.com/6JLS8pWeX4
पाकिस्तान
पाकिस्तान ने नहीं खोला जीत का खाता
वनडे विश्व कप 2025 में अब तक पाकिस्तानी टीम ने जीत का खाता नहीं खोला। आखिरी 8वें पायदान पर मौजूद पाकिस्तानी टीम ने अब तक 3 मैच हारे हैं और 1 मैच बेनतीजा रहा है। दूसरी तरफ 3 जीत और 1 बेनतीजा मुकाबले के साथ इंग्लैंड की टीम शीर्ष पर पहुंच गई है। ऑस्ट्रेलिया महिला क्रिकेट टीम के भी 7 अंक हैं और वह फिलहाल दूसरे पायदान पर मौजूद हैं।
जानकारी
कोलंबो में रद्द हुए हैं तीनों मैच
वनडे विश्व कप 2025 में अब तक 3 मैच बारिश के कारण बेनतीजा रहे हैं। दिलचस्प रूप से ये तीनों मैच कोलंबो में खेले गए हैं।