नेपाल और ओमान क्रिकेट टीम ने टी-20 विश्व कप 2026 के लिए किया क्वालीफाई 

टी-20 विश्व कप 2026 के लिए नेपाल क्रिकेट टीम और ओमान क्रिकेट टीम ने क्वालीफाई किया है। मस्कट में आयोजित टी-20 विश्व कप ईस्ट एशिया पेसिफिक क्वालीफायर के सुपर-6 चरण में बेहतर प्रदर्शन के बाद इन दोनों टीमों ने टिकट हासिल किया है। अब तक आगामी संस्करण के लिए 19 टीमों ने क्वालीफाई किया है और अब सिर्फ 1 टीम की जगह बाकी है। आइए इस खबर पर एक नजर डालते हैं।

विश्व कप तीसरी बार टी-20 विश्व कप में हिस्सा लेंगी नेपाल और ओमान की टीमें आगामी संस्करण 20 टीमों का दूसरा टी-20 विश्व कप भी होगा। इससे पहले 2024 में हुए विश्व कप में नेपाल और ओमान दोनों ने पहले दौर में जगह बनाई थी। कुल मिलाकर, 2016 और 2024 के बाद ओमान तीसरी बार विश्व कप में खेलने के लिए तैयार है। दूसरी तरफ नेपाल की टीम ने भी 2014 और 2024 के बाद तीसरी बार इस प्रतिष्ठित टूर्नामेंट के लिए क्वालीफाई किया है।

ट्विटर पोस्ट नेपाल क्रिकेट बोर्ड ने किया पोस्ट रातो र चन्द्र–सुर्य 🇳🇵



From the land of dreams to the stage of reality: Nepal marches to the Third World Cup!#NepalCricket pic.twitter.com/MMHtF6sumv — CAN (@CricketNep) October 15, 2025

टीमें इन टीमों ने किया है क्वालीफाई हाल ही में जिम्बाब्वे और नामीबिया क्रिकेट टीम ने अफ्रीका क्वालीफायर के जरिए टी-20 विश्व कप का टिकट हासिल किया था। उससे पहले यूरोप क्वालीफायर के जरिए इटली और नीदरलैंड की टीमें टिकट हासिल कर चुकी थी। इन टीमों ने किया है क्वालीफाई: भारत, श्रीलंका, अफगानिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, बांग्लादेश, दक्षिण अफ्रीका, वेस्टइंडीज, अमेरिका, पाकिस्तान, न्यूजीलैंड, आयरलैंड, कनाडा, नीदरलैंड, इटली, नामीबिया, जिम्बाब्वे, नेपाल और ओमान।