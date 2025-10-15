LOADING...
नेपाल और ओमान क्रिकेट टीम ने टी-20 विश्व कप 2026 के लिए किया क्वालीफाई 

लेखन अंकित पसबोला
Oct 15, 2025
09:15 pm
क्या है खबर?

टी-20 विश्व कप 2026 के लिए नेपाल क्रिकेट टीम और ओमान क्रिकेट टीम ने क्वालीफाई किया है। मस्कट में आयोजित टी-20 विश्व कप ईस्ट एशिया पेसिफिक क्वालीफायर के सुपर-6 चरण में बेहतर प्रदर्शन के बाद इन दोनों टीमों ने टिकट हासिल किया है। अब तक आगामी संस्करण के लिए 19 टीमों ने क्वालीफाई किया है और अब सिर्फ 1 टीम की जगह बाकी है। आइए इस खबर पर एक नजर डालते हैं।

विश्व कप 

तीसरी बार टी-20 विश्व कप में हिस्सा लेंगी नेपाल और ओमान की टीमें 

आगामी संस्करण 20 टीमों का दूसरा टी-20 विश्व कप भी होगा। इससे पहले 2024 में हुए विश्व कप में नेपाल और ओमान दोनों ने पहले दौर में जगह बनाई थी। कुल मिलाकर, 2016 और 2024 के बाद ओमान तीसरी बार विश्व कप में खेलने के लिए तैयार है। दूसरी तरफ नेपाल की टीम ने भी 2014 और 2024 के बाद तीसरी बार इस प्रतिष्ठित टूर्नामेंट के लिए क्वालीफाई किया है।

ट्विटर पोस्ट

नेपाल क्रिकेट बोर्ड ने किया पोस्ट

टीमें 

इन टीमों ने किया है क्वालीफाई 

हाल ही में जिम्बाब्वे और नामीबिया क्रिकेट टीम ने अफ्रीका क्वालीफायर के जरिए टी-20 विश्व कप का टिकट हासिल किया था। उससे पहले यूरोप क्वालीफायर के जरिए इटली और नीदरलैंड की टीमें टिकट हासिल कर चुकी थी। इन टीमों ने किया है क्वालीफाई: भारत, श्रीलंका, अफगानिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, बांग्लादेश, दक्षिण अफ्रीका, वेस्टइंडीज, अमेरिका, पाकिस्तान, न्यूजीलैंड, आयरलैंड, कनाडा, नीदरलैंड, इटली, नामीबिया, जिम्बाब्वे, नेपाल और ओमान।

प्रारूप 

पिछले संस्करण जैसा ही होगा टूर्नामेंट का प्रारूप 

टी-20 विश्व कप 2025 का प्रारूप वेस्टइंडीज और अमेरिका में 2024 में खेले गए टी-20 विश्व कप जैसा ही होगा, जिसमें 20 टीमें हिस्सा लेंगी। 5-5 टीमों को 4 ग्रुप में विभाजित किया जाएगा और प्रत्येक ग्रुप से शीर्ष 2 टीमें सुपर-8 दौर के लिए क्वालीफाई करेंगी। अगले दौर में एक बार फिर 8 टीमों को 4-4 के 2 ग्रुप में विभाजित किया जाएगा। इसके बाद प्रत्येक सुपर-8 ग्रुप से शीर्ष 2 टीमें सेमीफाइनल में पहुचेंगी।