ऑस्ट्रेलिया बनाम भारत: एडिलेड में दोनों टीमों का वनडे में कैसा है प्रदर्शन? जानिए उनके आंकड़े

भारत भारत ने खेले हैं यहां 15 वनडे मैच क्रिकइंफो के मुताबिक, भारतीय टीम ने इस मैदान पर अपना पहला वनडे मुकाबला 1980 में खेला था। भारत ने इस मैदान पर 15 मुकाबले खेले हैं, जिसमें से 9 में जीत दर्ज की है और 5 में हार झेली है। इस बीच 1 मैच टाई रहा है। बता दें कि भारतीय टीम ने इस मैदान पर सबसे बड़ा स्कोर 300 रन बनाया है। दूसरी तरफ सबसे कम स्कोर 153 रन रहा है।

ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलिया ने एडिलेड में जीते हैं 37 वनडे मैच कंगारू टीम ने यहां पहला मुकाबला 1975 में खेला था। उन्होंने अब तक यहां 54 मुकाबले खेले हैं, जिसमें से 37 में उन्हें जीत और 17 मैच में हार का सामना करना पड़ा है। ऑस्ट्रेलिया का इस मैदान पर सबसे बड़ा स्कोर 369 रन बनाया है। मेजबान टीम का यहां पर न्यूनतम स्कोर सिर्फ 70 रन है, जो 1986 में न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम के खिलाफ बनाया था।

भारत भारत के प्रमुख उम्दा प्रदर्शन विराट कोहली को एडिलेड का मैदान रास आता है। उन्होंने यहां पर 4 पारियों में 61.00 की औसत और 83.85 की स्ट्राइक रेट के साथ 244 रन बनाए हैं, जिसमें 2 शतक शामिल है। पूर्व भारतीय कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने एडिलेड में 6 पारियों में 131.00 की औसत के साथ 262 रन बनाए थे। गेंदबाजी में मोहम्मद शमी ने 2 पारियों में 13.29 की औसत के साथ 7 विकेट लिए हैं।