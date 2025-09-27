महिला वनडे विश्व कप 2025 में इन बल्लेबाजों पर रहेंगी नजरें, जानिए उनके आंकड़े 

#1 बेथ मूनी (ऑस्ट्रेलिया) ऑस्ट्रेलिया महिला क्रिकेट टीम की बेथ मूनी इस टूर्नामेंट की स्टार खिलाड़ियों में शुमार हैं। हाल ही में उन्होंने भारत के खिलाफ शानदार 138 रनों की पारी खेलकर अपना आत्मविश्वास और ऊंचा किया है। मूनी ने सिर्फ 57 गेंदों में शतक पूरा किया और दर्शकों को रोमांचित कर दिया। उनका विश्व कप रिकॉर्ड भी बेहतरीन है, जहां उन्होंने अब तक 51.09 की औसत से कुल 562 रन बनाए हैं। ऐसे में उनसे इस बार भी बड़े प्रदर्शन की उम्मीद होगी।

#2 स्मृति मंधाना (भारत) भारत की स्मृति मंधाना वनडे क्रिकेट में लगातार शानदार प्रदर्शन कर रही हैं। इस साल उन्होंने 66.28 की धमाकेदार औसत से 928 रन बनाए हैं। वह 2025 में सबसे ज्यादा रन बनाने वाली बल्लेबाज हैं। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दिल्ली में उनकी 63 गेंदों पर 125 रनों की पारी ने कई बड़े रिकॉर्ड भी तोड़ डाले। वनडे विश्व कप में मंधाना ने 37.26 की औसत से 559 रन बनाए हैं। उनके बल्ले से 2 शतक और 3 अर्धशतक निकले हैं।

#3 लौरा वोलवार्ड (दक्षिण अफ्रीका) दक्षिण अफ्रीका महिला क्रिकेट टीम की कप्तान लौरा वोलवार्ड इस टूर्नामेंट की अहम खिलाड़ियों में शामिल हैं। उनका वनडे में रिकॉर्ड शानदार है, जहां उन्होंने 109 पारियों में 48.95 की औसत से 4,651 रन बनाए हैं। हाल के मैचों में भले ही उनका फॉर्म थोड़ा उतार-चढ़ाव भरा रहा हो, लेकिन वह अब भी विरोधी टीमों के लिए बड़ी चुनौती बनी हुई हैं। महिला विश्व कप में उन्होंने 58.23 की औसत से अब तक 757 रन बनाए हैं।