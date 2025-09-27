टी-20 अंतरराष्ट्रीय: रनों के लिहाज से पाकिस्तान की सबसे बड़ी जीत, जानिए आंकड़े
क्या है खबर?
टी-20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने अब तक कई यादगार मुकाबले खेले हैं, लेकिन कुछ मैच ऐसे रहे हैं जिन्होंने इतिहास रच दिया। इन मुकाबलों में पाकिस्तान ने अपनी ताकत और बल्लेबाजी की दमखम दिखाते हुए विरोधी टीमों को बड़ी हार दी। टी-20 के प्रारूप में इस टीम ने एक बार विश्व कप भी अपने नाम किया है। ऐसे में आइए पाकिस्तान को रनों के लिहाज से मिली सबसे बड़ी जीत पर नजर डालते हैं।
#1
155 रन बनाम हांगकांग, 2022
साल 2022 में पाकिस्तान ने हांगकांग क्रिकेट टीम को 155 रनों से हरा दिया था। पहले बल्लेबाजी करते हुए पाकिस्तान ने 193/2 का स्कोर बनाया था। मोहम्मद रिजवान के बल्ले से 78 रन निकले थे। फखर जमान ने 53 रनों की पारी खेली थी। जवाब में हांगकांग की टीम सिर्फ 38 रनों पर ऑलआउट हो गई थी। शादाब खान ने 8 रन देकर 4 विकेट चटकाए थे। मोहम्मद नवाज ने 3 विकेट अपने नाम किए थे।
#2
143 रन बनाम वेस्टइंडीज, 2018
पाकिस्तान को दूसरी सबसे बड़ी जीत साल 2018 में वेस्टइंडीज क्रिकेट टीम के खिलाफ मिली थी। कराची में खेले गए उस मुकाबले को पाकिस्तान ने 143 रनों से अपने नाम किया था। मैच में पहले बल्लेबाजी करते हुए पाकिस्तान ने 203/5 का बड़ा स्कोर बना दिया था। जवाब में वेस्टइंडीज की टीम सिर्फ 60 रन पर पवेलियन लौट गई थी। नवाज, मोहम्मद आमिर और शोएब मलिक ने शानदार गेंदबाजी करते हुए 2-2 विकेट अपने नाम किए थे।
#3
103 रन बनाम न्यूजीलैंड, 2010
पाकिस्तान की तीसरी सबसे बड़ी न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम के खिलाफ आई थी। साल 2010 में खेले गए उस मुकाबले को पाकिस्तान ने 103 रन से अपने नाम किया था। पहले बल्लेबाजी करते हुए पाकिस्तान ने 183/6 का स्कोर बनाया था। अहमद शहजाद ने 54 रनों की पारी खेली थी। अब्दुल रजाक ने 34* रन बनाए थे। जवाब में न्यूजीलैंड 80 रनों पर ऑलआउट हो गई थी। शाहिद अफरीदी ने 4 और रज्जाक ने 3 विकेट अपने नाम किए थे।
#4
102 रन बनाम बांग्लादेश, 2008
पाकिस्तान ने रनों के लिहाज से चौथी सबसे बड़ी जीत 2008 में हासिल की थी। बांग्लादेश क्रिकेट टीम के खिलाफ पाकिस्तान को 102 रन से जीत मिली थी। पहले बल्लेबाजी करते हुए पाकिस्तान ने 203/5 का स्कोर बना दिया था। मिस्बाह उल हक ने 53 गेंदों का सामना करते हुए नाबाद 87 रन बनाए थे। जवाब में बांग्लादेश की टीम 101 रन पर ऑलआउट हो गई थी। मंसूर अमजद ने पाकिस्तान के लिए सबसे ज्यादा 3 विकेट लिए थे।