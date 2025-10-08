महिला वनडे विश्व कप 2025: भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका मैच का प्रीव्यू और अन्य महत्वपूर्ण जानकारी
क्या है खबर?
भारतीय महिला क्रिकेट टीम वनडे विश्व कप 2025 के 10वें मैच में 9 अक्टूबर को दक्षिण अफ्रीका महिला क्रिकेट टीम से भिड़ेगी। हरमनप्रीत कौर की कप्तानी में भारतीय टीम जीत की लय बरकरार रखना चाहेगी। भारत ने अपने पहले दोनों मैचों में शानदार जीत दर्ज की है। दूसरी तरफ प्रोटियाज टीम न्यूजीलैंड के खिलाफ मिली जीत से जोश में है और फिर से जीत दर्ज करना चाहेगी। आइए मुकाबले के प्रीव्यू और महत्वपूर्ण बातों पर नजर डालते हैं।
हेड-टू-हेड
दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ रहा है भारत का दबदबा
अब तक दोनों टीमों की भिड़ंत में भारतीय टीम का एकतरफा दबदबा रहा है। क्रिकइंफो के मुताबिक, वनडे प्रारूप में दोनों टीमें कुल 33 मैचों में आमने-सामने हुई हैं, इनमें से 20 में भारत और 12 में प्रोटियाज टीम ने बाजी मारी है। इसी तरह एक मुकाबला अनिर्णित रहा है। दोनों के बीच खेले गए पिछले 5 वनडे मैचों में सभी में भारतीय टीम ने जीत दर्ज की है। ऐसे में इस मुकाबले में भी भारत का पलड़ा भारी है।
संयोजन
इस संयोजन के साथ उतर सकती है भारतीय टीम
भारत को प्रतिका रावल और स्मृति मंधाना की सलामी जोड़ी से अच्छी शुरुआत की उम्मीद होगी। मंधाना पहले दो मुकाबलों में बड़ी पारी खेलने में असफल रही है। गेंदबाजी में क्रांति गौड़ से फिर से बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद रहेगी। दीप्ति को भी ऑलराउंड प्रदर्शन करना होगा। भारत की संभावित एकादश: प्रतिका रावल, स्मृति मंधाना, हरलीन देओल, हरमनप्रीत कौर (कप्तान), जेमिमा रोड्रिग्स, ऋचा घोष (विकेटकीपर), दीप्ति शर्मा, स्नेह राणा, क्रांति गौड़, श्री चरणी और रेणुका सिंह ठाकुर।
टीम
ऐसी हो सकती है दक्षिण अफ्रीकी टीम
प्रोटियाज टीम को अपनी कप्तान लौरा वोल्वार्ड्ट और उनकी सलामी साझेदार तजमिन ब्रिट्स से उम्दा प्रदर्शन की उम्मीद होगी। इसी तरह सुने लुस भी फिर से बड़ी पारी खेलना चाहेंगी। नॉनकुलुलेको म्लाबा से भी टीम को बेहतर गेंदबाजी की उम्मीद रहेगी। दक्षिण अफ्रीका की संभावित एकादश: लौरा वोल्वार्ड्ट (कप्तान), तजमिन ब्रिट्स, सुने लुस, मारिज़ैन कप्प, एनेके बॉश, सिनालो जाफ्टा (विकेटकीपर), क्लो ट्रायॉन, नादिन डी क्लर्क, मसाबाता क्लास, अयाबोंगा खाका और नॉनकुलुलेको म्लाबा।
प्रदर्शन
इन खिलाड़ियों के प्रदर्शन पर होंगी नजरें
भारत के लिए मंधाना ने पिछले 10 मैचों में 61.03 की औसत से 613 रन बनाए हैं। ऑलराउंडर दीप्ति शर्मा ने 10 मैचों में 83.00 की औसत से 415 रन अपने नाम किए हैं। इसी तरह क्रांति ने 9 मैचों में 18 विकेट चटकाए हैं। दक्षिण अफ्रीकी टीम के लिए तजमिन ने पिछले 9 मैचों में 89.43 की औसत से 626 रन बनाए हैं। इसी तरह गेंदबाजी में नॉनकुलुलेको ने पिछले 8 मैचों में 15 विकेट अपने नाम किए हैं।
जानकारी
कब और कहां देखें मैच?
भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच ये मुकाबला विशाखापट्टनम के डॉ वाई एस राजशेखर रेड्डी क्रिकेट स्टेडियम में भारतीय समयानुसार दोपहर 3 बजे से शुरू होगा। भारत में स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क और जियोहॉटस्टार ऐप पर इसका सीधा प्रसारण देखा जा सकता है।