महिला वनडे विश्व कप 2025: भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका मैच का प्रीव्यू और अन्य महत्वपूर्ण जानकारी

हेड-टू-हेड दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ रहा है भारत का दबदबा अब तक दोनों टीमों की भिड़ंत में भारतीय टीम का एकतरफा दबदबा रहा है। क्रिकइंफो के मुताबिक, वनडे प्रारूप में दोनों टीमें कुल 33 मैचों में आमने-सामने हुई हैं, इनमें से 20 में भारत और 12 में प्रोटियाज टीम ने बाजी मारी है। इसी तरह एक मुकाबला अनिर्णित रहा है। दोनों के बीच खेले गए पिछले 5 वनडे मैचों में सभी में भारतीय टीम ने जीत दर्ज की है। ऐसे में इस मुकाबले में भी भारत का पलड़ा भारी है।

टीम ऐसी हो सकती है दक्षिण अफ्रीकी टीम प्रोटियाज टीम को अपनी कप्तान लौरा वोल्वार्ड्ट और उनकी सलामी साझेदार तजमिन ब्रिट्स से उम्दा प्रदर्शन की उम्मीद होगी। इसी तरह सुने लुस भी फिर से बड़ी पारी खेलना चाहेंगी। नॉनकुलुलेको म्लाबा से भी टीम को बेहतर गेंदबाजी की उम्मीद रहेगी। दक्षिण अफ्रीका की संभावित एकादश: लौरा वोल्वार्ड्ट (कप्तान), तजमिन ब्रिट्स, सुने लुस, मारिज़ैन कप्प, एनेके बॉश, सिनालो जाफ्टा (विकेटकीपर), क्लो ट्रायॉन, नादिन डी क्लर्क, मसाबाता क्लास, अयाबोंगा खाका और नॉनकुलुलेको म्लाबा।

प्रदर्शन इन खिलाड़ियों के प्रदर्शन पर होंगी नजरें भारत के लिए मंधाना ने पिछले 10 मैचों में 61.03 की औसत से 613 रन बनाए हैं। ऑलराउंडर दीप्ति शर्मा ने 10 मैचों में 83.00 की औसत से 415 रन अपने नाम किए हैं। इसी तरह क्रांति ने 9 मैचों में 18 विकेट चटकाए हैं। दक्षिण अफ्रीकी टीम के लिए तजमिन ने पिछले 9 मैचों में 89.43 की औसत से 626 रन बनाए हैं। इसी तरह गेंदबाजी में नॉनकुलुलेको ने पिछले 8 मैचों में 15 विकेट अपने नाम किए हैं।