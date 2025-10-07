अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट: एक कैलेंडर वर्ष में इन कप्तानों ने लगाए 50 से अधिक छक्के
क्या है खबर?
अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में अब तक कई बल्लेबाज सफल कप्तान साबित हुए हैं। हाल ही में भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने शुभमन गिल को वनडे प्रारूप में अपना नया कप्तान नियुक्त किया। इसके साथ ही रोहित शर्मा के अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट की कप्तानी का अध्याय समाप्त हुआ। दिलचस्प रूप से रोहित अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट के एक कैलेंडर वर्ष में सर्वाधिक छक्के लगाने वाले कप्तान हैं। आइए इस सूची के बारे में जानते हैं।
#1
रोहित शर्मा (80 छक्के, 2023)
रोहित ने भारतीय टीम की कप्तानी करते हुए 2023 में कुल 80 छक्के लगाए थे। उन्होंने 2023 में सभी प्रारूपों को मिलाकर 35 मैचों की 39 पारियों में 48.64 की औसत के साथ 1,800 रन बनाए थे। वनडे विश्व कप 2023 में उनके बल्ले से 31 छक्के निकले थे। उनकी कप्तानी में टीम उपविजेता रही थी। दिलचस्प रूप से रोहित ने 2023 में कोई भी टी-20 अंतरराष्ट्रीय मैच नहीं खेला था।
#2
इयोन मोर्गन (60 छक्के, 2019)
इंग्लैंड के पूर्व कप्तान इयोन मोर्गन भी इस सूची का हिस्सा हैं। उन्होंने 2019 में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में कुल 60 छक्के लगाए थे। मोर्गन की कप्तानी में इंग्लैंड ने वनडे विश्व कप 2019 का खिताब भी जीता था और मोर्गन ने उस टूर्नामेंट में 22 छक्के लगाए थे। उन्होंने उस टूर्नामेंट में मोर्गन ने 41.22 की औसत के साथ 10 पारियों में 371 रन बनाए थे।
#3
एबी डिविलियर्स (59 छक्के, 2015)
एबी डिविलियर्स ने 2015 में दक्षिण अफ्रीका क्रिकेट टीम की कप्तानी करते हुए कुल 59 छक्के लगाए थे। उनके लिए 2015 बल्लेबाजी के लिहाज से बेहतरीन रहा था। इस पूर्व दिग्गज ने उस साल लगभग 60 की औसत के साथ 1,800 से अधिक रन बनाए थे। बता दें कि डिविलियर्स ने अपने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट करियर में 20,000 से अधिक रन बनाए थे, जिसमें 328 छक्के भी शामिल थे।
#4
ब्रेंडन मैकुलम (54 छक्के, 2014)
न्यूजीलैंड के पूर्व कप्तान ब्रेंडन मैकुलम के लिए 2014 बल्लेबाजी में शानदार रहा था। उन्होंने कीवी टीम की कप्तानी करते हुए 33 पारियों में कुल 54 छक्के लगाए थे। अपनी आक्रामक बल्लेबाजी के लिए मशहूर रहे मैकुलम ने 2014 में सभी प्रारूप को मिलाकर लगभग 50 की औसत के साथ 1,500 से अधिक रन बनाए थे। मैकुलम ने उस साल अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में कुल 4 शतक भी लगाए थे।
#5
क्रिस गेल (53 छक्के, 2009)
वेस्टइंडीज क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान क्रिस गेल भी इस सूची में शामिल हैं। उन्होंने 2009 में वेस्टइंडीज की कप्तानी करते हुए 36 पारियों में 53 छक्के लगाए थे। 2009 में गेल ने सभी प्रारूपों को मिलाकर 45.00 की औसत के साथ 1,485 रन बनाए थे, जिसमें 5 शतक और इतने ही अर्धशतक शामिल थे। गेल ने अपने अंतरराष्ट्रीय करियर में 550 से अधिक छक्के लगाए थे।