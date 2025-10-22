सरफराज खान के चयन नहीं होने पर बवाल, कांग्रेस नेता ने धर्म को लेकर किए सवाल 

कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता शमा मोहम्मद ने भारतीय क्रिकेट टीम के मुख्य कोच गौतम गंभीर पर धार्मिक पक्षपात का आरोप लगाया है। सरफराज खान जो घरेलू क्रिकेट में लगातार शानदार प्रदर्शन कर रहे हैं। उनका चयन इंडिया-A टीम में नहीं हुआ है। शमा के अनुसार सरफराज को मौका न देना नाइंसाफी है। अब यह विवाद बहुत तेज हो गया है। सरफराज रोहित शर्मा की कप्तानी में भारत के लिए भी खेल चुके हैं। आइए पूरी खबर पर नजर डालते हैं।

बयान शमा ने क्या कहा? शमा ने एक्स पर लिखा, 'क्या सरफराज खान को सिर्फ उनके सरनेम की वजह से नहीं चुना गया? बस पूछ रही हूं। हमें अच्छी तरह पता है कि गौतम गंभीर इस मुद्दे पर कहां खड़े हैं।' सरफराज ने आखिरी बार न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम के खिलाफ नवंबर 2024 में टेस्ट मैच खेला था। वह बॉर्डर-गावस्कर ट्रॉफी में भारतीय टीम का हिस्सा थे, लेकिन उन्हें एक भी मैच खेलने का मौका नहीं मिला था।

ट्विटर पोस्ट यहां देखें शमा का पोस्ट Is Sarfaraz Khan not selected because of his surname ! #justasking . We know where Gautam Gambhir stands on that matter — Dr. Shama Mohamed (@drshamamohd) October 22, 2025

सवाल असदुद्दीन ओवैसी ने भी उठाए सवाल AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने भी सवाल उठाया कि घरेलू क्रिकेट में लगातार शानदार प्रदर्शन करने के बावजूद सरफराज को इंडिया-A टीम में भी जगह क्यों नहीं मिली? बुधवार को इंडिया टुडे से बातचीत में AIMIM प्रवक्ता वारिस पठान ने कहा, "जब कोई खिलाड़ी लगातार इतना अच्छा औसत बनाए रख रहा है, तो इसके पीछे कुछ न कुछ वजह जरूर है। आखिर उसे टीम में शामिल क्यों नहीं किया गया?"