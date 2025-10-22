LOADING...
होम / खबरें / खेलकूद की खबरें / सरफराज खान के चयन नहीं होने पर बवाल, कांग्रेस नेता ने धर्म को लेकर किए सवाल 
सरफराज खान के चयन नहीं होने पर बवाल, कांग्रेस नेता ने धर्म को लेकर किए सवाल 
सरफराज खान के चयन को लेकर बवाल हो गया है (तस्वीर: एक्स/@BCCI)

सरफराज खान के चयन नहीं होने पर बवाल, कांग्रेस नेता ने धर्म को लेकर किए सवाल 

लेखन आदर्श कुमार
Oct 22, 2025
03:36 pm
क्या है खबर?

कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता शमा मोहम्मद ने भारतीय क्रिकेट टीम के मुख्य कोच गौतम गंभीर पर धार्मिक पक्षपात का आरोप लगाया है। सरफराज खान जो घरेलू क्रिकेट में लगातार शानदार प्रदर्शन कर रहे हैं। उनका चयन इंडिया-A टीम में नहीं हुआ है। शमा के अनुसार सरफराज को मौका न देना नाइंसाफी है। अब यह विवाद बहुत तेज हो गया है। सरफराज रोहित शर्मा की कप्तानी में भारत के लिए भी खेल चुके हैं। आइए पूरी खबर पर नजर डालते हैं।

बयान

शमा ने क्या कहा? 

शमा ने एक्स पर लिखा, 'क्या सरफराज खान को सिर्फ उनके सरनेम की वजह से नहीं चुना गया? बस पूछ रही हूं। हमें अच्छी तरह पता है कि गौतम गंभीर इस मुद्दे पर कहां खड़े हैं।' सरफराज ने आखिरी बार न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम के खिलाफ नवंबर 2024 में टेस्ट मैच खेला था। वह बॉर्डर-गावस्कर ट्रॉफी में भारतीय टीम का हिस्सा थे, लेकिन उन्हें एक भी मैच खेलने का मौका नहीं मिला था।

ट्विटर पोस्ट

यहां देखें शमा का पोस्ट 

सवाल

असदुद्दीन ओवैसी ने भी उठाए सवाल 

AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने भी सवाल उठाया कि घरेलू क्रिकेट में लगातार शानदार प्रदर्शन करने के बावजूद सरफराज को इंडिया-A टीम में भी जगह क्यों नहीं मिली? बुधवार को इंडिया टुडे से बातचीत में AIMIM प्रवक्ता वारिस पठान ने कहा, "जब कोई खिलाड़ी लगातार इतना अच्छा औसत बनाए रख रहा है, तो इसके पीछे कुछ न कुछ वजह जरूर है। आखिर उसे टीम में शामिल क्यों नहीं किया गया?"

करियर

कैसा रहा है सरफराज का करियर?

सरफराज ने पिछले साल ही इंग्लैंड क्रिकेट टीम के खिलाफ अपने टेस्ट करियर का आगाज किया था। वह अब तक 6 टेस्ट की 11 पारियों में 37.10 की औसत से 371 रन बनाने में सफल रहे हैं। इसमें 1 शतक और 3 अर्धशतक शामिल हैं। उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 150 रन का रहा है। हाल ही में वेस्टइंडीज क्रिकेट टीम के खिलाफ खेली गई 2 मैचों की टेस्ट सीरीज में भी वह भारतीय टीम का हिस्सा नहीं थे।