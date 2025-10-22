सरकार डीपफेक और AI मीडिया पर अंकुश लगाने नया नियम ला रही है (तस्वीर: फ्रीपिक)

सरकार AI-जनरेटेड कंटेंट को लेबल करने के लिए बना रही नियम, IT मंत्रालय ने रखा प्रस्ताव

क्या है खबर?

इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) ने 22 अक्टूबर को सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यवर्ती दिशा-निर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता) नियम, 2021 में संशोधन का मसौदा जारी किया है। इसका उद्देश्य जनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) और डीपफेक टेक्नोलॉजी के दुरुपयोग को रोकना है। प्रस्तावित परिवर्तनों में कृत्रिम रूप से उत्पन्न सूचना की स्पष्ट परिभाषा प्रस्तुत की गई है। महत्वपूर्ण सोशल मीडिया मध्यस्थों (SSMIs) को मेटाडेटा और दृश्य या साउंड चिह्नों के माध्यम से ऐसी सामग्री को लेबल करने की आवश्यकता है।