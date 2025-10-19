महिला वनडे विश्व कप 2025: इंग्लैंड ने भारत को हराकर सेमीफाइनल में बनाई जगह

लेखा-जोखा भारत ने इस तरह दर्ज की जीत टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी इंग्लिश टीम को टैमी ब्यूमोंट (22) और ऐमी जोंस (56) ने 73 रन की साझेदारी करते हुए मजबूत शुरुआत दी। उसके बाद हीथर नाइट (109) और कप्तान नेट साइवर-ब्रंट (38) ने स्कोर को 288 तक पहुंचाने में मदद की। जवाब में भारत ने स्मृति मंधाना (88), कप्तान हरमनप्रीत कौर (70) और दीप्ति शर्मा (50) की उपयोगी पारियों से अच्छा प्रयास किया, लेकिन टीम पूरे ओवर खेलकर 284/6 का ही स्कोर बना पाई।

बल्लेबाजी मंधाना ने जड़ा 34वां वनडे अर्धशतक मैच में मंधाना ने शानदार अर्धशतकीय पारी खेली। यह उनके वनडे करियर का 34वां और इंग्लैंड के खिलाफ 9वां अर्धशतक रहा। यह उनका वनडे विश्व कप में 5वां अर्धशतक भी रहा। वह अपनी पारी में 94 गेंदों का सामना करते हुए 8 चौकों की मदद से 88 रन बनाकर आउट हुईं। उनके अब 113 वनडे मुकाबलों में 47.76 की औसत से 5,110 रन हो गए हैं। इस बीच उनके बल्ले से 13 शतक भी निकले हैं।

पारी हरमनप्रीत ने खेली कप्तानी पारी भारतीय कप्तान हरमनप्रीत ने भी मैच में बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए अर्धशतकीय पारी खेली। यह उनके वनडे करियर का 21वां और इंग्लैंड के खिलाफ छठा अर्धशतक रहा। यह उनका वनडे विश्व कप में 5वां अर्धशतक भी रहा है। वह अपनी पारी में 70 गेंदों में 10 चौकों की मदद से 70 रन बनाकर पवेलियन लाैटीं। उनके 157 वनडे मैचों की 137 पारियों में 39.98 की औसत से 4,290 रन हो गए हैं। उनके बल्ले से 7 शतक भी निकले हैं।

शतक नाइट ने भारत के खिलाफ जड़ा पहला शतक इंग्लैंड के लिए अनुभवी बल्लेबाज नाइट ने शानदार शतकीय पारी खेली। यह उनके वनडे करियर का तीसरा और भारत के खिलाफ पहला शतक रहा, जिसे उन्होंने 86 गेंदों में पूरा किया। यह उनका वनडे विश्व कप में दूसरा शतक रहा। वह 91 गेंदों में 15 चौके और 1 छक्का लगाकर 109 रन बनाकर आउट हुईं। उनके 154 मैच की 146 पारियों में 36.20 की औसत से 4,250 से अधिक रन हो गए हैं। इसमें उनके नाम 27 अर्धशतक भी हैं।