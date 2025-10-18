ऑस्ट्रेलिया बनाम भारत: पहले वनडे मैच का प्रीव्यू और अन्य महत्वपूर्ण जानकारी

LOADING...
भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच रविवार को खेला जाएगा पहला वनडे मुकाबला

लेखन भारत शर्मा
Oct 18, 2025
01:43 pm
क्या है खबर?

ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम और भारतीय क्रिकेट टीम के बीच 3 वनडे मैचों की सीरीज का पहला मुकाबला रविवार (19 अक्टूबर) को खेला जाएगा। नए कप्तान शुभमन गिल के नेतृत्व में भारतीय टीम सीरीज का जीत से आगाज करना चाहेगी। इसी तरह पैट कमिंस की अनुपस्थिति में मिचेल मार्श के नेतृत्व में कंगारू टीम अपने घर में जीत दर्ज करने का आतुर होगी। ऐसे में आइए इस मुकाबले के प्रीव्यू और अन्य महत्वपूर्ण बातों पर एक नजर डालते हैं।

हेड-टू-हेड

वनडे में भारत के खिलाफ ऑस्ट्रेलिया का पलड़ा रहा है भारी

वनडे प्रारूप में दोनों के बीच कुल 152 मैच खेले गए हैं, जिसमें से 84 में ऑस्ट्रेलिया और 58 में भारत को जीत मिली है। भारत में खेले गए 72 मुकाबलों में 34 में ऑस्ट्रेलिया और 33 में भारतीय टीम को जीत मिली है। ऑस्ट्रेलिया में खेले गए 54 मुकाबलों में 38 में कंगारू और 14 में भारत को जीत मिली है। तटस्थ स्थान पर 26 मैचों में से 11 में भारत और 12 में ऑस्ट्रेलिया को जीत मिली है।

प्लेइंग इलेवन

इस प्लेइंग इलेवन के साथ उतर सकती है भारतीय टीम 

भारत को कप्तान गिल और रोहित शर्मा की सलामी जोड़ी से अच्छी शुरुआत की उम्मीद होगी। इसी तरह विराट भी लंबे समय बाद बड़ी पारी खेलना चाहेंगे। गेंदबाजी में मोहम्मद सिराज और आर्शदीप सिंह से बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद रहेगी और वाशिंगन सुंदर को ऑलराउंड प्रदर्शन करना होगा। भारत की संभावित एकादश: शुभमन गिल (कप्तान), रोहित शर्मा, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर (उप-कप्तान), केएल राहुल (विकेटकीपर), अक्षर पटेल, नीतीश कुमार रेड्डी, वॉशिंगटन सुंदर, अर्शदीप सिंह, मोहम्मद सिराज और हर्षित राणा।

टीम

ऐसी हो सकती है ऑस्ट्रेलियाई टीम

कंगारू टीम को अपने कप्तान मार्श और सलामी बल्लेबाज ट्रेविस हेड से दमदार पारी की उम्मीद रहेगी। इसी तरह अंतिम समय में टीम में वापसी करने वाले लाबूशेन भी खुद को साबित करना चाहेंगे। गेंदबाजी की बागडोर मिचेल स्टार्क और जोश हेजलवुड के हाथों में होगी। ऑस्ट्रेलिया की संभावित एकादश: मिचेल मार्श (कप्तान), ट्रेविस हेड, मार्नस लाबूशेन, मैट रेनशॉ, जोश फिलिप (विकेटकीपर), माइकल ओवन, कूपर कॉनली, मिशेल स्टार्क, जोश हेजलवुड, नाथन एलिस, मैथ्यू कुह्नेमन।

प्रदर्शन

इन खिलाड़ियों के प्रदर्शन पर होंगी नजरें 

भारत के लिए गिल ने पिछले 10 मैचों में 54.22 की औसत से 488 रन बनाए हैं। श्रेयस अय्यर ने 10 मैचों में 43.09 की औसत से 439 रन अपने नाम किए हैं। इसी तरह अक्षर पटेल ने 10 मैचों में 10 विकेट चटकाए हैं। ऑस्ट्रेलिया टीम के लिए हेड ने पिछले 7 मैचों में 49.05 की औसत से 297 रन बनाए हैं। इसी तरह गेंदबाजी में हेजलवुड और स्टार्क की दमदार गेंदबाजी पर निगाहें रहेंगी।

जानकारी

कब और कहां देखें मैच?

भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच ये मुकाबला पर्थ स्टेडियम में भारतीय समयानुसार सुबह 9 बजे से खेला जाएगा। भारत में स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क और जियोहॉटस्टार ऐप पर इसका सीधा प्रसारण देखा जा सकता है।