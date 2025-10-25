महिला वनडे विश्व कप 2025: भारत बनाम बांग्लादेश मैच का प्रीव्यू और अन्य महत्वपूर्ण जानकारी 

हेड-टू-हेड भारतीय टीम का पलड़ा रहा है भारी दोनों टीमों की भिड़ंत में भारतीय महिला टीम का पलड़ा भारी रहा है। क्रिकइंफो के मुताबिक, दोनों टीमों ने अब तक कुल 8 वनडे मैचों में आमने-सामने हुई हैं, जिसमें से भारतीय टीम ने 6 मैच जीते हैं और बांग्लादेश टीम ने सिर्फ 1 मैच अपने नाम किया है। इस बीच 1 मैच टाई भी रहा है। दोनों टीमों के बीच आखिरी वनडे मुकाबला साल 2023 में खेला गया था।

प्लेइंग इलेवन ऐसी हो सकती है बांग्लादेश की प्लेइंग इलेवन बांग्लादेश भले ही इस विश्व कप में सिर्फ 1 मुकाबला जीत पाई है, लेकिन उसने बड़ी-बड़ी टीमों को कड़ी टक्कर दी है। ऐसे में भारतीय टीम बांग्लादेश को हल्के में नहीं लेना चाहेगी। टीम की स्पिन गेंदबाजी उनका सबसे मजबूत पक्ष है। संभावित एकादश: फरगाना हक, रुब्या हैदर झीलिक, शर्मिन अख्तर, निगार सुल्ताना (विकेटकीपर/कप्तान), शोभना मोस्तारी, शोर्ना अख्तर, रितु मोनी, नाहिदा अख्तर, राबेया खान, निशिता अख्तर निशी ओर मरूफा अख्तर।

नजर इन खिलाड़ियों के प्रदर्शन पर होंगी नजरें मंधाना ने पिछले मैच में न्यूजीलैंड के विरुद्ध शानदार शतकीय पारी खेली थी। उन्होंने 95 गेंदों का सामना करते हुए 109 रन बनाए थे। प्रतिका ने न्यूजीलैंड के खिलाफ 134 गेंदों का सामना किया था और 122 रन बनाए थे। दीप्ति ने पिछले 10 मैच में 19 विकेट झटके हैं। बांग्लादेश की शर्मिन ने पिछले 10 मुकाबलों में 38.67 की औसत से 348 रन बना चुकी हैं। गेंदबाजी में राबेया ने पिछले 10 मुकाबलों में 13 विकेट चटकाए हैं।