ट्रेविस हेड ने वनडे क्रिकेट में पूरे किए 3,000 रन, ये बड़ा रिकॉर्ड किया अपने नाम
क्या है खबर?
भारतीय क्रिकेट टीम के खिलाफ तीसरे वनडे में ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम के सलामी बल्लेबाज ट्रेविस हेड 29 रन बनाकर आउट हुए। उन्हें मोहम्मद सिराज ने आउट किया। इस पारी के दौरान हेड ने एक बड़ा रिकॉर्ड अपने नाम किया। वह ऑस्ट्रेलिया के लिए सबसे तेज 3,000 वनडे रन बनाने वाले बल्लेबाज बन गए। इस खिलाड़ी ने स्टीव स्मिथ का रिकॉर्ड तोड़ा। स्मिथ ने 79 पारियों में 3,000 रन पूरे किए थे। हेड ने 76 पारियों में ये कारनामा किया।
पारी
हेड फिर नहीं खेल पाए बड़ी पारी
हेड 3 मैचों की इस सीरीज में एक बार फिर बड़ी पारी नहीं खेल पाए। इस खिलाड़ी को शुरुआत तो अच्छी मिली थी। हालांकि, वह इसे बड़े स्कोर में नहीं बदल पाए। उन्होंने 25 गेंदों का सामना किया और 29 रन बनाए। उनके बल्ले से 6 चौके निकले। उनकी स्ट्राइक रेट 116 की रही। पहले वनडे में हेड ने 8 रन बनाए थे। दूसरे वनडे में उनके बल्ले से 40 गेंदों में 28 रन निकले थे।
रिकॉर्ड
हेड ने हासिल की ये उपलब्धि
ऑस्ट्रेलिया के हेड ने वनडे क्रिकेट में 3,000 रन पूरे करने के साथ गेंदों के लिहाज से दुनिया के चौथे सबसे तेज बल्लेबाज बनने की उपलब्धि भी अपने नाम कर ली है। हेड ने यह मुकाम 2,839 गेंदों में हासिल किया और इंग्लैंड के जॉनी बेयरस्टो (2,842 गेंदें) को पीछे छोड़ दिया। इस सूची में उनसे आगे सिर्फ ऑस्ट्रेलिया के ग्लेन मैक्सवेल (2,440), इंग्लैंड के जोस बटलर (2,533) और जेसन रॉय (2,820) हैं।
करियर
ऐसा रहा है हेड का वनडे करियर
हेड ने अपना पहला वनडे मुकाबला साल 2016 में वेस्टइंडीज क्रिकेट टीम के खिलाफ खेला था। उन्होंने अब तक 79 मुकाबले खेले हैं और इसकी 76 पारियों में 43.57 की औसत से 3,007 रन बनाने में सफल रहे हैं। उनके बल्ले से 7 शतक और 17 अर्धशतक निकले हैं। हेड का सर्वश्रेष्ठ स्कोर 154* रन रहा है। इस खिलाड़ी ने अपने वनडे करियर में सबसे ज्यादा रन (900) इंग्लैंड क्रिकेट टीम के खिलाफ बनाए हैं।