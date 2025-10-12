महिला वनडे विश्व कप 2025: ऑस्ट्रेलिया ने भारत को हराया, मैच में ये बने रिकॉर्ड्स

महिला वनडे विश्व कप 2025 के 13वें मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया महिला क्रिकेट टीम ने भारतीय महिला क्रिकेट टीम को 3 विकेट से हराकर अपनी तीसरी जीत दर्ज की। यह भारतीय टीम की टूर्नामेंट में दूसरी हार है। भारतीय टीम पहले बल्लेबाजी करते हुए 330 रन पर ऑलआउट हो गई थी। जवाब में ऑस्ट्रेलिया ने कप्तान एलिसा हीली (142) के शतक की बदौलत 7 विकेट खोकर हासिल कर लिया। आइए मैच में बने रिकॉर्ड्स पर नजर डालते हैं।

लेखा-जोखा ऑस्ट्रेलिया ने इस तरह दर्ज की जीत टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी भारतीय टीम को स्मृति मंधाना (80) और प्रतीका रावल (75) ने 155 रन की साझेदारी करते हुए मजबूत शुरुआत दी। उसके बाद हरलीन देओल (38), जेमिमा रोड्रिग्स (33) और ऋचा घोष (32) ने स्कोर को 330 तक पहुंचाने में मदद की। जवाब में ऑस्ट्रेलिया ने एलिसा के शतक, एलिस पेरी (47*) फोएब लिचफील्ड (40) और एशले गार्डनर (45) की उपयोगी पारियों से 48.6 ओवर में 7 विकेट खोकर लक्ष्य हासिल कर लिया।

शतक एलिसा ने जड़ा छठा वनडे शतक ऑस्ट्रेलियाई कप्तान एलिसा ने 107 गेंदों में 21 चौके और 3 छक्कों की मदद से 142 रनों की तूफानी पारी खेली। यह उनके वनडे करियर का छठा और भारत के खिलाफ दूसरा ही शतक रहा। इसी तरह यह उनके वनडे विश्व कप में तीसरा शतक रहा है। वह अब ऑस्ट्रेलिया के लिए महिला वनडे विश्व कप में संयुक्त रूप से सर्वाधिक शतक लगाने वाली खिलाड़ी बन गई हैं। उन्होंने करेन रोल्टन और मेग लैनिंग की बराबरी की है।

बल्लेबाजी मंधाना ने विश्व कप में जड़ा चौथा अर्धशतक मंधाना ने 66 गेंदों में 9 चौके और 3 छक्कों की मदद से 80 रन की पारी खेली। यह उनके वनडे करियर का 33वां और विश्व कप इतिहास में चौथा अर्धशतक रहा। इस दौरान अपनी पारी का 18वां रन बनाते ही उनके एक कैलेंडर वर्ष में 1,000 रन भी पूरे हो गए। वह ऐसा करने वाली दुनिया की पहली महिला बल्लेबाज बनी हैं। इसी तरह अपनी पारी का 58वां रन बनाते ही उनके 5,000 वनडे रन भी पूरे हो गए।

रिकॉर्ड मंधाना ने बेलिंडा क्लार्क को पछाड़ा मंधाना के साल 2025 में अब 18 मैच की 18 पारियों में करीब 59 की औसत और 112.85 की स्ट्राइक रेट से 1,062 रन हो गए हैं। इस दौरान उन्होंने 4 शतक और 4 अर्धशतक जड़े हैं। उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 135 रन का रहा है। उन्होंने एक कैलेंडर वर्ष में सर्वाधिक रन बनाने के मामले में पूर्व ऑस्ट्रेलियाई कप्तान बेलिंडा क्लार्क को पीछे छोड़ दिया है, जिन्होंने साल 1997 में 970 रन अपने नाम किए थे।

उपलब्धि मंधाना 5,000 रन पूरे करने वाली 5वीं खिलाड़ी मंधाना 5,000 वनडे रन पूरे करने वाली दुनिया की 5वीं खिलाड़ी बन गई हैं। इस मामले में मिताली राज (7,805) पहले पायदान पर हैं। उनके अलावा चार्लोट एडवर्ड्स (5,992) दूसरे, सूजी बेट्स (5,925) तीसरे और स्टेफनी टेलर (5,873) चौथे पायदान पर मौजूद हैं। भारतीयों में केवल कप्तान हरमनप्रीत कौर ही एकमात्र अन्य बल्लेबाज हैं जिन्होंने इस प्रारूप में 3,000 से अधिक रन (4,100 से अधिक) बनाए हैं।

जानकारी मंधाना ने सबसे तेज पूरे किए 5,000 वनडे रन मंधाना ने अपनी 112वीं पारी में 5,000 वनडे रन पूरे करने का कारनामा किया है। इसके साथ ही वह सबसे तेज यह उपलब्धि हासिल करने वाली बल्लेबाज बनी हैं। उन्होंने वेस्टइंडीज की स्टेफनी टेलर (129 पारी) को पीछे छोड़ दिया है।

अर्धशतक रावल ने विश्व कप में जड़ा पहला अर्धशतक रावल ने 96 गेंदों में 10 चौके और 1 छक्के की मदद से 75 रन की अर्धशकीय पारी खेली। यह उनके वनडे करियर का 7वां और वनडे विश्व कप में पहला ही अर्धशतक रहा, जिसे उन्होंने 69 गेंदों में पूरा किया। उनके अब 21 मैचों में 49.01 की औसत और 82.38 की स्ट्राइक रेट से 982 रन हो गए हैं। उन्होंने 7 अर्धशतक के अलावा 1 शतक भी अपने नाम किया है। उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 154 रन का रहा है।

रिकॉर्ड मंधाना और रावल ने बनाया साझेदारी का रिकॉर्ड मंधाना और रावल ने महिला वनडे में ऑस्ट्रेलिया टीम के खिलाफ सबसे बड़ी ओपनिंग साझेदारी (155 रन) का रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। उन्होंने इंग्लैंड की कैरोलिन एटकिंस और सारा टेलर द्वारा 2009 में की गई 119 रनों की साझेदारी के पिछले रिकॉर्ड को तोड़ दिया। महिला विश्व कप में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ किसी भी अन्य जोड़ी ने 110 रनों की साझेदारी भी नहीं की है। इस साझेदारी ने ही भारतीय टीम को मजबूती दी है।

गेंदबाजी सदरलैंड ने झटका पहला 5 विकेट हॉल मैच में ऑस्ट्रेलियाई ऑलराउंडर एनाबेल सदरलैंड ने शानदार गेंदबाजी करते हुए 5 विकेट अपने नाम किए। यह उनके अंतरराष्ट्रीय करियर का पहला ही 5 विकेट हॉल रहा है। उन्होंने रावल, जेमिमा, ऋचा घोष, क्रांति गौड (1) और श्री चरणी (0) को अपना शिकार बनाया। उन्होंने 9.5 ओवर में 40 रन खर्च कर ये सफलताएं अर्जित की। इसी तरह अपना दूसरा विकेट लेते ही उनके वनडे क्रिकेट में 50 (अब 53) विकेट भी पूरे हो गए।

स्कोर भारत ने बनाया महिला विश्व कप में अपना सर्वोच्च टीम स्कोर इस मुकाबले 330/10 का स्कोर अब महिला विश्व कप में भारत का सर्वोच्च स्कोर है। इससे पहले उसने साल 2022 में हैमिल्टन में वेस्टइंडीज के खिलाफ 317/8 का स्कोर बनाया था। यह ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भारत का दूसरा 300 से ज्यादा का वनडे स्कोर भी है। पिछले महीने दिल्ली में हुए वनडे में भारत ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 369/10 का स्कोर बनाया था। इसी तरह, ऑस्ट्रेलिया ने विश्व कप मुकाबले में पहली बार 300 से ज्यादा रन लुटाए हैं।