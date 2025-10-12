महिला वनडे विश्व कप 2025: एलिसा हीली ने भारत के खिलाफ जड़ा दूसरा शतक, जानिए आंकड़े

बल्लेबाजी ऐसी रही एलिसा की पारी और साझेदारी? भारत से मिले 331 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए ऑस्ट्रेलिया को एलिसा और फोएब लिचफील्ड (40) ने ठोस शुरुआत दिलाई। दोनों पहले विकेट के लिए 68 गेंदों में 85 रन की साझेदारी की। इसके बाद एलिसा ने एलिस पेरी (32) के साथ दूसरे विकेट के लिए 83 रन की साझेदारी निभाई। इस दौरान एलिसा ने पहले अर्धशतक पूरा किया और फिर उसे शतक में तब्दील कर दिया। वह अब तक 15 चौके और 1 छक्का जड़ चुकी है।

रिकॉर्ड वनडे विश्व कप में सर्वाधिक 50+ स्कोर बनाने वाली विकेटकीपर बल्लेबाज एलिसा का यह वनडे विश्व कप में छठा 50+ स्कोर है। वह अब विश्व कप इतिहास में बतौर विकेटकीपर सर्वाधिक 50+ स्कोर बनाने वाली खिलाड़ी बन गई हैं। उन्होंने 3 शतक और 3 अर्धशतक जड़े हैं। एलिसा ने वनडे विश्व कप इतिहास में अब तक कुल 20 मैच खेले हैं, जिसकी 17 पारियों में 53 से अधिक की औसत और 109 से अधिक की स्ट्राइक रेट से 750 से अधिक रन बनाए हैं। उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 170 रन का है।