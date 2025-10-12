महिला वनडे विश्व कप 2025: एलिसा हीली ने भारत के खिलाफ जड़ा दूसरा शतक, जानिए आंकड़े

महिला वनडे विश्व कप 2025: एलिसा हीली ने भारत के खिलाफ जड़ा दूसरा शतक, जानिए आंकड़े
क्या है खबर?
ऑस्ट्रेलिया महिला क्रिकेट टीम की कप्तान एलिसा हीली ने महिला वनडे विश्व कप 2025 में भारतीय महिला क्रिकेट टीम के खिलाफ बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए शतकीय पारी खेली। यह उनके वनडे करियर का छठा और भारत के खिलाफ दूसरा शतक रहा, जिसे उन्होंने 84 गेंदों में पूरा किया। यह उनका वनडे विश्व कप में तीसरा शतक रहा है। उनकी पारी की बदौलत कंगारू टीम पूरे समय मैच में बनी रही। आइए एलिसा की पारी और आंकड़ों पर नजर डालते हैं।
बल्लेबाजी
ऐसी रही एलिसा की पारी और साझेदारी?
भारत से मिले 331 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए ऑस्ट्रेलिया को एलिसा और फोएब लिचफील्ड (40) ने ठोस शुरुआत दिलाई। दोनों पहले विकेट के लिए 68 गेंदों में 85 रन की साझेदारी की। इसके बाद एलिसा ने एलिस पेरी (32) के साथ दूसरे विकेट के लिए 83 रन की साझेदारी निभाई। इस दौरान एलिसा ने पहले अर्धशतक पूरा किया और फिर उसे शतक में तब्दील कर दिया। वह अब तक 15 चौके और 1 छक्का जड़ चुकी है।
रिकॉर्ड
वनडे विश्व कप में सर्वाधिक 50+ स्कोर बनाने वाली विकेटकीपर बल्लेबाज
एलिसा का यह वनडे विश्व कप में छठा 50+ स्कोर है। वह अब विश्व कप इतिहास में बतौर विकेटकीपर सर्वाधिक 50+ स्कोर बनाने वाली खिलाड़ी बन गई हैं। उन्होंने 3 शतक और 3 अर्धशतक जड़े हैं। एलिसा ने वनडे विश्व कप इतिहास में अब तक कुल 20 मैच खेले हैं, जिसकी 17 पारियों में 53 से अधिक की औसत और 109 से अधिक की स्ट्राइक रेट से 750 से अधिक रन बनाए हैं। उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 170 रन का है।
करियर
कैसा रहा है एलिसा का वनडे करियर?
एलिसा ने 2010 में न्यूजीलैंड महिला क्रिकेट टीम के खिलाफ अपने वनडे करियर का आगाज किया था। वह अब तक 121 मैच की 109 पारियों में लगभग 35 की औसत और 98 की स्ट्राइक रेट के साथ 3,390 से अधिक रन बना चुकी है। इस दौरान उन्होंने 6 शतक के अलावा 18 अर्धशतक भी जड़े हैं। उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 170 रन का रहा है। वह विकेट की पीछे भी बेहतर प्रदर्शन करते हुए 121 शिकार कर चुकी है।