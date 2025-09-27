महिला वनडे विश्व कप 2025: किस देश में कैसे देखे पाएंगे मुकाबले? ICC ने किया खुलासा

प्रसारण

भारत में कहां देख सकेंगे विश्व कप का लाइव प्रसारण?

ICC के अनुसार, महिला वनडे विश्व कप 2025 के मैचों का भारत में स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क पर सीधा प्रसारण किया जाएगा। इसके अलावा, प्रशंसकों के लिए मैचों की लाइवस्ट्रीम जियोहॉटस्टार ऐप और वेबसाइट पर भी उपलब्ध होगी। टूर्नामेंट के सभी मैच हिंदी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और अंग्रेजी सहित कई भाषाओं में देखने के लिए उपलब्ध होंगे। इससे भारतीय दर्शकों को अपनी स्थानीय भाषा में क्रिकेट मैचों की कमेंट्री सुनने को मिल सकेगी।