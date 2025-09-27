महिला वनडे विश्व कप 2025: किस देश में कैसे देखे पाएंगे मुकाबले? ICC ने किया खुलासा
क्या है खबर?
महिला वनडे विश्व कप 2025 का आगाज 30 सितंबर से भारत और श्रीलंका की संयुक्त मेजबानी में होने जा रहा है। पहला मैच भारतीय महिला क्रिकेट टीम और श्रीलंका महिला क्रिकेट टीम के बीच बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में खेला जाएगा। इस आयोजन के लिए लोगों में उत्साह तेजी से बढ़ता जा रहा है। इस बीच अब इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (ICC) ने इस विश्व कप के लिए प्रसारण और स्ट्रीमिंग भागीदारों की घोषणा कर दी है।
प्रसारण
भारत में कहां देख सकेंगे विश्व कप का लाइव प्रसारण?
ICC के अनुसार, महिला वनडे विश्व कप 2025 के मैचों का भारत में स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क पर सीधा प्रसारण किया जाएगा। इसके अलावा, प्रशंसकों के लिए मैचों की लाइवस्ट्रीम जियोहॉटस्टार ऐप और वेबसाइट पर भी उपलब्ध होगी। टूर्नामेंट के सभी मैच हिंदी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और अंग्रेजी सहित कई भाषाओं में देखने के लिए उपलब्ध होंगे। इससे भारतीय दर्शकों को अपनी स्थानीय भाषा में क्रिकेट मैचों की कमेंट्री सुनने को मिल सकेगी।
अन्य
अन्य देशों में कहां होगा प्रसारण?
ICC के अनुसार, विश्व कप का प्रसारण स्टार स्पोर्ट्स इंडिया का लीनियर टीवी फीड बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, मालदीव और भूटान के दर्शकों के लिए भी उपलब्ध कराया जाएगा। श्रीलंका में महाराजा टीवी, यूनाइटेड किंगडम (UK) में स्काई स्पोर्ट्स क्रिकेट और ऑस्ट्रेलिया में प्राइम वीडियो पर प्रसारण होगा। इसी तरह न्यूजीलैंड में स्काई टीवी प्रसारण, अमेरिका और कनाडा में विलो टीवी और ESPN कैरेबियन और दक्षिण अफ्रीका में प्रसारण के लिए जिम्मेदार होगा।