महिला वनडे विश्व कप 2025: हीथर नाइट ने भारत के खिलाफ जड़ा पहला शतक, जानिए आंकड़े

बल्लेबाजी ऐसी रही नाइट की पारी और साझेदारी? टॉस जीतकर बल्लेबाजी करने उतरी इंग्लिश टीम को 73 रन के कुल स्कोर पर टैमी ब्यूमोंट (22) के रूप में पहला झटका लगा था। उसके बाद बल्लेबाजी पर आईं नाइट ने एमी जोन्स (56) के साथ 25 और कप्तान नेट साइवर-ब्रंट (38) के साथ 113 रन की अहम साझेदारी निभाई। इस दौरान उन्होंने पहले अर्धशतक पूरा किया और फिर उसे शतक में तब्दील कर दिया। वह 91 गेंदों में 15 चौके और 1 छक्का लगाकर 109 रन बनाकर आउट हुईं।

उपलब्धि इंग्लैंड के लिए शतक जड़ने वाली दूसरी सबसे उम्रदराज महिला बल्लेबाज क्रिकबज के अनुसार, इस शतक के साथ ही नाइट के नाम एक खास उपलब्धि दर्ज हो गई है। उन्होंने 34 साल और 297 दिन की उम्र में शतक जड़ा है। इसके साथ ही वह इंग्लैंड के लिए वनडे शतक बनाने वाली दूसरी सबसे उम्रदराज महिला बल्लेबाज बन गई हैं। उनसे पहले जेनेट ब्रिटिन ने विश्व कप 1997 में 38 वर्ष और 161 दिन की उम्र में पाकिस्तान महिला क्रिकेट टीम के खिलाफ 138 रन की शतकीय पारी खेली थी।

सफलता नाइट ने 300वें अंतरराष्ट्रीय मैच में जड़ा शतक यह नाइट के अंतरराष्ट्रीय करियर का 300वां मैच रहा और उन्होंने इसमें शतक जड़ते हुए इसका जश्न मनाया है। नाइट ने अपने करियर में अब तक 14 टेस्ट, 154 वनडे और 132 टी-20 अंतरराष्ट्रीय मैच खेले हैं। उन्होंने टेस्ट में 2 शतक और 5 अर्धशतकों की बदौलत 970, वनडे में 3 शतक और 27 अर्धशतकों की मदद से 4,272 और टी-20 अंतरराष्ट्रीय में 1 शतक और 8 अर्धशतकों की मदद से 2,331 रन अपने नाम किए हैं।