पाकिस्तान ने दूसरे टी-20 में दक्षिण अफ्रीका को 9 विकेट से हराया, ये बने रिकॉर्ड्स 

लेखा-जोखा मैच का लेखा-जोखा पाकिस्तान ने दूसरे मुकाबले में टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। उनका ये फैसला सही साबित हुआ। दक्षिण अफ्रीका के लिए कोई भी बल्लेबाज बड़ी पारी नहीं खेल पाया। डेवाल्ड ब्रेविस के बल्ले से सबसे ज्यादा 25 रन निकले। पाकिस्तान के लिए फहीम अशरफ ने शानदार गेंदबाजी करते हुए 4 विकेट चटकाए। जवाब में सैम अयूब (71*) और साहिबजादा फरहान (28) की पारियों के दम पर पाकिस्तान को शानदार जीत मिल गई।

विकेट अशरफ ने दूसरी बार लिए 4 विकेट हॉल अशरफ ने 23 रन खर्च करते हुए 4 विकेट लिए। उनकी इकॉनमी 6.90 की रही। उन्होंने ब्रेविस (25), डोनोवन फेरीरा (15), जॉर्ज लिंडे (9) और ओटेनील बार्टमैन (12) को अपना शिकार बनाया। ये उनके टी-20 अंतरराष्ट्रीय करियर का दूसरा 4 विकेट हॉल रहा। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ अशरफ ने पहली बार 4 विकेट हॉल लिया। इस खिलाड़ी ने अब तक 70 मुकाबले खेले हैं और इसकी 64 पारियों में 24.33 की औसत से 56 विकेट लेने में सफल रहे हैं।

गेंदबाजी पाकिस्तान के गेंदबाजों ने किया शानदार प्रदर्शन पाकिस्तान के अन्य गेंदबाजों ने भी मैच में अच्छा प्रदर्शन किया। सलमान मिर्जा ने 4 ओवर गेंदबाजी की और सिर्फ 14 रन खर्च करते हुए 3 विकेट अपने नाम किए। उनकी इकॉनमी रेट 3.50 की रही। उनके अलावा नसीम शाह की गेंदबाजी भी मैच में कमाल की रही। उन्होंने 4 ओवर में 28 रन खर्च करते हुए 2 सफलता अपने नाम की। वहीं, स्पिन गेंदबाज अबरार अहमद ने 4 ओवर में 26 रन देकर 1 विकेट अपने नाम किया।

पहला अयूब ने टी-20 अंतरराष्ट्रीय करियर का 5वां अर्धशतक जड़ा अयूब ने अपना खोया हुआ फॉर्म इस मुकाबले में हासिल कर लिया। उन्होंने मैच में 38 गेंदों का सामना किया और 71* रन बनाए। उनके बल्ले से 6 चौके और 5 छक्के निकले। उनकी स्ट्राइक रेट 186.84 की रही। यह अयूब के टी-20 अंतरराष्ट्रीय करियर का 5वां अर्धशतक रहा। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ इस खिलाड़ी ने अपने करियर का दूसरा अर्धशतक लगाया। इस टीम के खिलाफ उन्होंने अपना सर्वश्रेष्ठ स्कोर (98* रन) भी बनाया है।