वनडे विश्व कप 2025: ऑस्ट्रेलिया महिला टीम, शेड्यूल और अन्य अहम आंकड़े

इस बार महिलाओं का वनडे विश्व कप 30 सितंबर से भारत और श्रीलंका में होगा, जिसमें ऑस्ट्रेलिया महिला क्रिकेट टीम एलिसा हीली की कप्तानी में खेलेगी। ऑस्ट्रेलिया अपने अभियान की शुरुआत न्यूजीलैंड के खिलाफ करेगी। आखिरी बार 2022 में खेले गए विश्व कप को ऑस्ट्रेलिया ने ही अपने नाम किया था। ऐसे में वह अपने खिताब का बचाव करने उतरेगी। इस बीच विश्व कप के लिए ऑस्ट्रेलिया टीम, शेड्यूल, इतिहास और अन्य प्रमुख बातों के बारे में जानते हैं।

टीम ऐसी है हीली की टीम साल 2022 में ऑस्ट्रेलिया को विश्व कप दिलाने वाली टीमों के 15 खिलाड़ियों में से 10 खिलाड़ी इस बार ऑस्ट्रेलिया के दल का हिस्सा हैं। ऐसे में इस टीम को हराना किसी भी अन्य टीम के लिए काफी मुश्किल होगा। विश्व कप की टीम: एलिसा हीली (कप्तान), डार्सी ब्राउन, ऐश गार्डनर, किम गर्थ, ग्रेस हैरिस, अलाना किंग, फीबी लिचफील्ड, ताहलिया मैक्ग्रा, सोफी मोलिनक्स, बेथ मूनी, एलिस पेरी, मेगन शट्ट, एनाबेल सदरलैंड, जॉर्जिया वोल और जॉर्जिया वारहैम।

शेड्यूल विश्व कप में ऐसा है ऑस्ट्रेलिया टीम का शेड्यूल 1 अक्टूबर: ऑस्ट्रेलिया बनाम न्यूजीलैंड, इंदौर 4 अक्टूबर: ऑस्ट्रेलिया बनाम श्रीलंका, कोलंबो 8 अक्टूबर: ऑस्ट्रेलिया बनाम पाकिस्तान, कोलंबो 12 अक्टूबर: ऑस्ट्रेलिया बनाम भारत, विशाखापट्टनम 16 अक्टूबर: ऑस्ट्रेलिया बनाम बांग्लादेश, विशाखापट्टनम 22 अक्टूबर: ऑस्ट्रेलिया बनाम इंग्लैंड, इंदौर 25 अक्टूबर: ऑस्ट्रेलिया बनाम दक्षिण अफ्रीका, इंदौर बता दें कि विश्व कप से ठीक पहले ऑस्ट्रेलिया महिला क्रिकेट टीम को 14, 17 और 20 सितंबर को भारत दौरे पर 3 मैचों की वनडे सीरीज खेलनी है।

जानकारी 7 बार विश्व कप जीत चुकी है ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलिया की टीम ने अब तक 7 बार वनडे विश्व कप का खिताब अपने नामम किया है। पहली बार टीम ने साल 1978 में ये खिताब जीता था। इसके बाद उसने 1982, 1988, 1997, 2005, 2013 और 2022 में विश्व कप का खिताब जीता था।

रन इन बल्लेबाजों ने बनाए हैं सबसे ज्यादा रन बेलिंडा क्लार्क वनडे विश्व कप के इतिहास में ऑस्ट्रेलिया की ओर से सबसे ज्यादा रन बनाने वाली महिला खिलाड़ी हैं। पूर्व दिग्गज खिलाड़ी ने 1993-2005 के बीच 29 मैचों में 60.57 की औसत के साथ 1,151 रन बनाए, जिसमें 1 शतक और 6 अर्धशतक शामिल हैं। करेन रोल्टन ने 74.92 की औसत से 974 रन बनाए, जिसमें 3 शतक शामिल हैं। मेग लैनिंग ने 52.66 की औसत से 948 रन बनाए थे। उन्होंने भी 3 शतक लगाए थे।