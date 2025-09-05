टी-20 अंतरराष्ट्रीय में बतौर कप्तान सर्वाधिक 50+ स्कोर बनाने वाले बल्लेबाज, शीर्ष पर है यह पाकिस्तानी

टी-20 क्रिकेट में एक कप्तान पर टीम की जीत के लिए बेहतर रणनीति बनाने के साथ बल्लेबाजी और गेंदबाजी में भी महत्वपूर्ण योगदान देने की जिम्मेदारी होती है। ऐसे में टीमों के कप्तान अपने कौशल के अनुसार बल्लेबाजी और गेंदबाजी में अपना श्रेष्ठ देने का प्रयास करते हैं। हालांकि, कुछ कप्तान अपने प्रदर्शन से रिकॉर्ड बुक में भी नाम दर्ज करवा लेते हैं। आइए टी-20 अंतरराष्ट्रीय में बतौर कप्तान सर्वाधिक 50+ स्कोर बनोन वाले खिलाड़ियों के बारे में जानते हैं।

#1 बाबर आजम - 26 टी-20 अंतरराष्ट्रीय में बतौर कप्तान सर्वाधिक 50+ स्कोर बनाने का रिकॉर्ड पाकिस्तान क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान बाबर आजम के नाम दर्ज है। उन्होंने 63 मैचों में टीम की कप्तानी करते हुए 59 पारियों में 41.03 की औसत और 131.89 की स्ट्राइक रेट से 2,134 रन बनाए हैं। इसमें 26 बार 50+ स्कोर (3 शतक और 23 अर्धशतक) बनाए हैं। उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 122 रन का रहा है। उन्होंने इस प्रारूप में 128 मैचों में कुल 4,223 रन बनाए हैं।

#2 मुहम्मद वसीम - 17 इस सूची में UAE क्रिकेट टीम के कप्तान मुहम्मद वसीम अब दूसरे पायदान पर हैं। उन्होंने 55 मैचों में टीम की कप्तानी करते हुए 36.78 की औसत और 161.30 की स्ट्राइक रेट से 1,876 रन बनाए हैं। इसमें 17 बार 50+ स्कोर (1 शतक और 16 अर्धशतक) बनाए हैं। उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 100 रन का रहा है। उन्होंने इस प्रारूप में 81 मैचों में 3 शतक और 23 अर्धशतकों की मदद से अब तक 2,878 रन अपने नाम किए हैं।

#3 रोहित शर्मा - 16 इस सूची में भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान रोहित शर्मा तीसरे नंबर पर हैं। उन्होंने 62 मैचों में टीम की कप्तानी करते हुए 34.01 की औसत और 149.76 की स्ट्राइक रेट से 1,905 रन बनाए हैं। इसमें 16 बार 50+ स्कोर (3 शतक और 13 अर्धशतक) बनाए हैं। उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन नाबाद 121 रन का रहा है। उन्होंने इस प्रारूप में कुल 159 मैचों में 5 शतक और 32 अर्धशतकों की मदद से 4,231 रन बनाए हैं।

#3 केन विलियमसन - 16 इस सूची में न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान केन विलियमसन भी तीसरे नंबर पर हैं। उन्होंने 75 मैचों में टीम की कप्तानी करते हुए 33.64 की औसत और 122.95 की स्ट्राइक रेट से 2,153 रन बनाए हैं। इसमें 16 अर्धशतक बनाए हैं। उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 95 रन का रहा है। उन्होंने इस प्रारूप में कुल 93 मैचों में 18 अर्धशतकों की मदद से 2,575 रन बनाए हैं। वह इस प्रारूप में अब तक कोई शतक नहीं लगा पाए हैं।