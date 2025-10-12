महिला वनडे विश्व कप 2025: एनाबेल सदरलैंड ने झटका पहला 5 विकेट हॉल, जानिए आंकड़े

गेंदबाजी कैसी रही सदरलैंड की गेंदबाजी? सदरलैंड ने 192 रन के कुल स्कोर पर प्रतीका रावल (75) का आउट कर भारतीय टीम को न केवल दूसरा झटका दिया, बल्कि मैच में अपने विकेटों का खाता भी खोला। इसके बाद भी उन्होंने शानदार गेंदबाजी करते हुए जेमिमा रोड्रिग्स (33), ऋचा घोष (32), क्रांति गौड (1) और श्री चरणी (0) को पवेलियन की राह दिखाते हुए अपना पहला 5 विकेट हॉल पूरा किया। उन्होंने 9.5 ओवर में 40 रन खर्च कर ये सफलताएं अर्जित की।

उपलब्धि सदरलैंड ने पूरे किए 50 वनडे विकेट भारतीय पारी में अपना दूसरा विकेट लेने के साथ ही सदरलैंड के वनडे क्रिकेट में 50 विकेट भी पूरे हो गए हैं। वह ऑस्ट्रेलिया के लिए वनडे में यह कारनामा करने वाली 16वीं गेंदबाज बनी है। इस सूची में पूर्व गेंदबाज कैथरीन फिट्जपैट्रिक पहले पायदान पर हैं, जिन्होंने कुल 180 विकेट अपने नाम किए हैं। इसी तरह एलिस पेरी 166 विकेट के साथ दूसरे और लिसा स्टालेकर 146 विकेट के साथ तीसरे पायदान पर मौजूद हैं।

प्रदर्शन वनडे विश्व कप 2025 में कैसा रहा है सदरलैंड का प्रदर्शन? सदरलैंड का वनडे विश्व कप 2025 में अब तक का प्रदर्शन शानदार रहा है। उन्होंने न्यूजीलैंड महिला क्रिकेट टीम के खिलाफ पहले मुकाबले में 26 रन देकर 3 विकेट लेने के साथ बल्ले से 5 रन बनाए थे। इसी तरह पाकिस्तान महिला क्रिकेट टीम के खिलाफ वह बल्ले से केवल 1 रन बना पाई थी और गेंदबाजी में 15 रन देकर 2 विकेट चटकाए थे। इसी तरह अब भारत के खिलाफ उन्होंने 5 विकेट लेकर दमदार प्रदर्शन किया है।