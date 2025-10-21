महिला वनडे विश्व कप 2025: एलिसा हीली इंग्लैंड के खिलाफ मैच से हुई बाहर

हीली

ट्रेनिंग के दौरान चोटिल हुई हीली

हीली ने पिछले शनिवार को ट्रेनिंग सत्र के दौरान पिंडली में खिंचाव महसूस किया। इस चोट के कारण वह इंग्लैंड के खिलाफ मैच नहीं खेल पाएंगी। बता दें कि ऑस्ट्रेलिया 25 अक्टूबर को दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ मैच में खेलेगी। इस मैच से पहले हीली की स्थिति का मूल्यांकन किया जाएगा। फिट होने की ही स्थिति में उनके खेलने की संभावना हैं। बता दें कि प्रोटियाज टीम के विरुद्ध ऑस्ट्रेलिया ग्रुप स्टेज का अपना आखिरी मुकाबला खेलेगी।