महिला वनडे विश्व कप 2025: एलिसा हीली इंग्लैंड के खिलाफ मैच से हुई बाहर
क्या है खबर?
महिलाओ के वनडे विश्व कप 2025 से ऑस्ट्रेलिया महिला क्रिकेट टीम के लिए बुरी खबर आई है। दरअसल, टीम की कप्तान एलिसा हीली 22 अक्टूबर को इंग्लैंड महिला क्रिकेट टीम के खिलाफ होने वाले मैच से बाहर हो गई है। उनकी गैरमौजूदगी में ताहलिया मैक्ग्राथ टीम की कमान संभालेंगी। बता दें कि ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड दोनों टीमें पहले ही सेमीफाइनल में पहुंच चुकी हैं। आइए इस खबर पर एक नजर डालते हैं।
हीली
ट्रेनिंग के दौरान चोटिल हुई हीली
हीली ने पिछले शनिवार को ट्रेनिंग सत्र के दौरान पिंडली में खिंचाव महसूस किया। इस चोट के कारण वह इंग्लैंड के खिलाफ मैच नहीं खेल पाएंगी। बता दें कि ऑस्ट्रेलिया 25 अक्टूबर को दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ मैच में खेलेगी। इस मैच से पहले हीली की स्थिति का मूल्यांकन किया जाएगा। फिट होने की ही स्थिति में उनके खेलने की संभावना हैं। बता दें कि प्रोटियाज टीम के विरुद्ध ऑस्ट्रेलिया ग्रुप स्टेज का अपना आखिरी मुकाबला खेलेगी।
आंकड़े
शानदार फॉर्म में चल रही हैं हीली
हीली पूरे टूर्नामेंट में शानदार फॉर्म में रही हैं। वह फिलहाल विश्व कप 2025 में सबसे ज्यादा रन बनाने वाली बल्लेबाज है। उन्होंने 4 मैचों में 98.00 की औसत और 131.25 की स्ट्राइक रेट के साथ 294 रन बनाए हैं। उन्होंने भारत के खिलाफ 107 गेंदों में 142 रनों की शानदार पारी खेली थी। इसके बाद बांग्लादेश के खिलाफ उन्होंने नाबाद 113* रन बनाए, जो टूर्नामेंट में उनका लगातार दूसरा शतक रहा।