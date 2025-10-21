ऋषभ पंत क्रिकेट मैदान पर वापसी को तैयार, दक्षिण अफ्रीका-A के खिलाफ करेंगे भारत-A की कप्तानी

भारतीय विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत प्रतिस्पर्धी क्रिकेट में वापसी के लिए पूरी तरह तैयार हैं। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ( BCCI ) ने उन्हें दक्षिण अफ्रीका-A के खिलाफ 4 दिवसीय 2 मैचों की सीरीज के लिए भारत-A का कप्तान नियुक्त किया है। यह सीरीज 30 अक्टूबर से बेंगलुरु स्थित BCCI के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में शुरू होगी। दूसरा मैच 6-9 नवंबर को खेला जाएगा। बता दें, पंत इंग्लैंड दौरे पर पैर में फ्रैक्चर के बाद से ही मैदान से बाहर हैं।

राहत पंत पैर की फ्रैक्चर से पूरी तरह उबरे जुलाई में ओल्ड ट्रैफर्ड टेस्ट में अपने बाएं पैर में फ्रैक्चर के बाद पंत अक्टूबर की शुरुआत में पुनर्वास के अंतिम चरण में थे। उन्हें सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में फिटनेस टेस्ट से गुजरना था। एक महीने से भी ज्यादा समय पहले उनके पैर का प्लास्टर हटा दिया गया था और वह मोबिलिटी ड्रिल और वेट ट्रेनिंग के जरिए उसे मजबूत बनाने पर काम कर रहे हैं। अब इस सीरीज के जरिए वह करीब 3 महीने बाद मैदान पर कदम रहेंगे।

टीम पहले मैच के लिए कैसी है भारत-A की टीम दक्षिण अफ्रीका-A के खिलाफ पहले चार दिवसीय मैच के लिए भारत-A टीम इस प्रकार है: ऋषभ पंत (कप्तान और विकेटकीपर), आयुष म्हात्रे, एन जगदीसन (विकेटकीपर), साई सुदर्शन (उपकप्तान), देवदत्त पडिक्कल, रजत पाटीदार, हर्ष दुबे, तनुष कोटियन, मानव सुथार, अंशुल कंबोज, यश ठाकुर, आयुष बदोनी और सारांश जैन। बता दें कि दूसरे मैच में केएल राहुल और ध्रुव जुरेल के साथ टीम में अतिरिक्त खिलाड़ी के रूप में पंत फिर से कप्तानी करेंगे।