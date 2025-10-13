महिला वनडे: इन बल्लेबाजों ने सबसे तेज पूरे किए हैं 5,000 रन, जानिए शीर्ष पर कौन 

भारतीय महिला क्रिकेट टीम की सलामी बल्लेबाज स्मृति मंधाना ने महिला वनडे में सबसे कम उम्र और सबसे तेज 5,000 रन पूरे कर इतिहास रच दिया है। उन्होंने यह उपलब्धि महिला विश्व कप 2025 के 13वें मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया महिला क्रिकेट टीम के खिलाफ हासिल की। उन्होंने 66 गेंदों में 80 रन की पारी खेली, लेकिन उसके बाद भी टीम को हार का सामना करना पड़ा। आइए सबसे तेज 5,000 वनडे रन बनाने वाली महिला बल्लेबाजों पर नजर डालते हैं।

#1 स्मृति मंधाना - 112 पारी मंधाना इस विशिष्ट सूची में शीर्ष पर हैं, जिन्होंने मात्र 112 पारियों में 5,000 रन का आंकड़ा छुआ है। वह यह आंकड़ा छूने वाली 5वीं महिला खिलाड़ी हैं। उन्होंने 2013 में वनडे डेब्यू करने के बाद से 47.37 की औसत से 5,222 रन बनाए हैं। इसमें 13 शतक और 33 अर्धशतक शामिल है। मंधाना न्यूजीलैंड की सूजी बेट्स के साथ वनडे में दूसरी सर्वाधिक शतक जड़ने वाली खिलाड़ी हैं। इसी सूची में ऑस्ट्रेलिया की मेग लैनिंग (15) शीर्ष पर हैं।

#2 स्टेफनी टेलर - 129 पारियां इस सूची में वेस्टइंडीज की स्टेफनी टेलर दूसरे पायदान पर मौजूद हैं, जिन्होंने 2021 में अपनी 129वीं पारी में यह उपलब्धि हासिल की थी। टेलर अब तक 170 वनडे मैचों में 42.25 की औसत से 5,873 रन बनाए हैं। इसमें 7 शतक और 41 अर्धशतक शामिल हैं। टेलर इस प्रारूप के इतिहास में चौथी सबसे ज्यादा रन बनाने वाली खिलाड़ी भी हैं। गेंदबाजी में इस ऑफ स्पिनर ने 22.22 की औसत से 155 विकेट अपने नाम किए हैं।

#3 सूजी बेट्स - 136 पारी न्यूजीलैंड की सूजी बेट्स इस सूची में तीसरे पायदान पर काबिज हैं। उन्होंने 136 पारियों में 5,000 रन का आंकड़ा छुआ था। उन्होंने अब तक 174 वनडे मैचों में 39.23 की औसत से 5,925 रन बनाए हैं। इस प्रारूप में उनसे ज्यादा रन केवल भारत की मिताली राज (7,805) और इंग्लैंड की चार्लोट एडवर्ड्स (5,992) के नाम हैं। बेट्स ने अपने वनडे करियर में 13 शतक लगाए हैं। उनके नाम 37 अर्धशतक भी हैं।