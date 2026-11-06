क्या विजय हजारे ट्रॉफी में दिल्ली के लिए खेलेंगे विराट कोहली? कोच ने दिया बड़ा बयान

पूर्व भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने श्रीलंका के खिलाफ 13 से 19 दिसंबर तक होने वाली वनडे सीरीज के बाद विजय हजारे ट्रॉफी में खेलने के लिए मुंबई क्रिकेट संघ (MCA) को अपनी उपलब्धता बता दी है।

हालांकि, कोहली ने अभी तक खेलने को लेकर कोई आधिकारिक जानकारी नहीं दी है।

इसके बावजूद दिल्ली के कोच का मानना है कि कोहली टीम के लिए विकल्प बने हैं और उन्हें अपनी उपलब्धता का अलग से ऐलान करने की जरूरत नहीं है।