टी-20 विश्व कप 2026: ICC की बांग्लादेश को चेतावनी, भारत में नहीं खेले तो बदलेंगे टीम
क्या है खबर?
इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (ICC) ने टी-20 विश्व कप 2026 में बांग्लादेशी टीम के हिस्सा लेने को लेकर आखिरी चेतावनी दी है। बुधवार को हुई बैठक में ICC ने स्पष्ट किया है कि अगर बांग्लादेश भारत में नहीं खेलती है तो उनकी जगह दूसरी टीम को शामिल किया जाएगा। बता दें कि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड (BCB) ने सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए भारत से अपने मैच सह-मेजबान देश श्रीलंका में स्थानांतरित करने की मांग की थी।
रिपोर्ट
वोटिंग के बाद लिया गया फैसला
यह फैसला वोटिंग के बाद लिया गया, जिसमें ICC बोर्ड के ज्यादातर सदस्य रिप्लेसमेंट के पक्ष में थे। क्रिकइंफो के मुताबिक, BCB को भारत में खेलने के अपने रुख पर ICC को जवाब देने के लिए एक और दिन का समय दिया गया है। अगर ऐसा होता है, तो विश्व कप में ग्रुप-C में बांग्लादेश की जगह स्कॉटलैंड को शामिल किया जा सकता है। बता दें कि स्कॉटलैंड क्वालीफायर के जरिए विश्व कप के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाया था।
बैठक
जय शाह की मौजूदगी में हुई ये अहम बैठक
यह बैठक ICC चेयरमैन जय शाह की मौजूदगी में हुई, जिसमें पूर्ण सदस्यों देशों के प्रमुख अधिकारियों ने हिस्सा लिया। बैठक में BCB के मुखिया अमीनुल इस्लाम बांग्लादेश का पक्ष रखने के लिए शामिल थे। वहीं, BCCI सचिव देवजीत सैकिया, SLC के अध्यक्ष शम्मी सिल्वा, PCB चेयरमैन मोहसिन नकवी, CA चेयरमैन माइक बेयर्ड, जिम्बाब्वे क्रिकेट के अध्यक्ष तवेंगा मुकुहलानी, CWI प्रेसिडेंट किशोर शैलो, ECB चेयरमैन रिचर्ड थॉम्पसन भी इस अहम बैठक में मौजूद थे।
विवाद
यहां से शुरू हुआ था विवाद
बांग्लादेश में कई हिंदू लोगों की हत्याएं हुई थी। ऐसे में भारत में कई लोगों ने बांग्लादेशी खिलाड़ी के इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) में खेलने को लेकर गुस्सा जाहिर किया था। इन घटनाओं के बीच कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) ने मुस्तफिजुर रहमान को रिलीज कर दिया था। इसके बाद से BCB ने भारत में खेलने से इनकार किया था। BCB ने कहा कि उनके खिलाड़ियों, अधिकारियों और स्टाफ की सुरक्षा सर्वोपरि है।
बयान
विवाद पर बांग्लादेशी कप्तान की ऐसी रही थी प्रतिक्रिया
विवाद के बीच बांग्लादेशी कप्तान लिटन दास ने विश्व कप में हिस्सा लेने को लेकर अस्पष्टता जाहिर की थी। उन्होंने बीते मंगलवार को पत्रकारों से कहा, "क्या आपको यकीन है कि हम विश्व कप में जा रहे हैं? हमें अभी यह भी पक्का नहीं पता कि हम विश्व कप में जाएंगे भी या नहीं। अगर हमें पता होता कि हमारे ग्रुप में कौन सी टीमें हैं या हम किस देश में जा रहे हैं, तो इससे मदद मिलती।"