टी-20 विश्व कप 2026: ICC की बांग्लादेश को चेतावनी, भारत में नहीं खेले तो बदलेंगे टीम

रिपोर्ट वोटिंग के बाद लिया गया फैसला यह फैसला वोटिंग के बाद लिया गया, जिसमें ICC बोर्ड के ज्यादातर सदस्य रिप्लेसमेंट के पक्ष में थे। क्रिकइंफो के मुताबिक, BCB को भारत में खेलने के अपने रुख पर ICC को जवाब देने के लिए एक और दिन का समय दिया गया है। अगर ऐसा होता है, तो विश्व कप में ग्रुप-C में बांग्लादेश की जगह स्कॉटलैंड को शामिल किया जा सकता है। बता दें कि स्कॉटलैंड क्वालीफायर के जरिए विश्व कप के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाया था।

बैठक जय शाह की मौजूदगी में हुई ये अहम बैठक यह बैठक ICC चेयरमैन जय शाह की मौजूदगी में हुई, जिसमें पूर्ण सदस्यों देशों के प्रमुख अधिकारियों ने हिस्सा लिया। बैठक में BCB के मुखिया अमीनुल इस्लाम बांग्लादेश का पक्ष रखने के लिए शामिल थे। वहीं, BCCI सचिव देवजीत सैकिया, SLC के अध्यक्ष शम्मी सिल्वा, PCB चेयरमैन मोहसिन नकवी, CA चेयरमैन माइक बेयर्ड, जिम्बाब्वे क्रिकेट के अध्यक्ष तवेंगा मुकुहलानी, CWI प्रेसिडेंट किशोर शैलो, ECB चेयरमैन रिचर्ड थॉम्पसन भी इस अहम बैठक में मौजूद थे।

