होम / खबरें / खेलकूद की खबरें / क्या दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ टी-20 सीरीज में खेल पाएंगे शुभमन गिल? अहम खबर आई सामने
चोट के कारण वनडे सीरीज से बाहर हैं गिल (तस्वीर: एक्स/@BCCI)

लेखन अंकित पसबोला
Dec 01, 2025
09:40 am
क्या है खबर?

भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान शुभमन गिल दक्षिण अफ्रीका क्रिकेट टीम के खिलाफ हुए कोलकाता टेस्ट के दौरान गर्दन में चोट लगा बैठे थे। वह तब से खेल के मैदान से दूर हैं। अब खबर है कि वह सोमवार (1 दिसंबर) से बेंगलुरु स्थित सेंटर ऑफ एक्सीलेंस (COE) में अपना रिहैब शुरू करेंगे। ऐसी भी उम्मीद है कि गिल इस हफ्ते से ही बल्लेबाजी का अभ्यास करना भी शुरू कर देंगे। आइए इस खबर पर एक नजर डालते हैं।

रिपोर्ट 

सही रिकवरी कर रहे हैं गिल

टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक, चंडीगढ़ में अपने परिवार के साथ समय बिताने के बाद वह सोमवार को बेंगलुरु पहुंचेंगे। मुंबई में फिजियोथेरेपी सत्रों के बाद उनकी चोट में कोई असुविधा नहीं बची है और वह रिकवरी की सही राह पर हैं। अच्छी खबर ये है कि भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) की मेडिकल टीम की निगरानी में उनके इस हफ्ते बल्लेबाजी शुरू करने की संभावना है।

टी-20 सीरीज 

क्या टी-20 सीरीज में हिस्सा लेंगे गिल?

चोट के कारण गिल गुवाहटी में खेले गए दूसरे टेस्ट में भी नहीं खेले थे। इसके बाद उन्हें वनडे सीरीज से भी बाहर रखा गया गया था। अब भारत को 9 दिसंबर से टी-20 सीरीज खेलनी है, इसमें गिल की वापसी पर संशय बना हुआ है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, BCCI उनकी वापसी को लेकर के कोई जल्दबाजी नहीं करेगा और उनका टी-20 सीरीज में खेलना पूरी तरह से रिकवरी पर निर्भर करेगा।

बयान 

गिल की वापसी के लिए हरसंभव कोशिश है जारी  

BCCI के एक अधिकारी ने टाइम्स ऑफ इंडिया से कहा, "अब कोई खतरे वाली बात नहीं हैं। अभी सभी प्रयास उन्हें मैदान पर वापस लाने के उद्देश्य से हैं लेकिन यह कोई जल्दबाजी वाला प्रक्रिया नहीं होगी। जैसे ही वह शत-प्रतिशत फिट हो जाएंगे वैसे ही टीम के साथ वापस आ जाएंगे। वह हर प्रारूप में टीम के अहम खिलाड़ी हैं और हर कोई चाहता है कि वह पूरी तरह तैयार हों।"

चोट 

ऐसे लगी थी शुभमन को चोट 

ईडन गार्डन टेस्ट में दूसरे दिन बल्लेबाजी पर आए शुभमन ने पहले चौका लगाया था और उसके बाद गर्दन की दर्द से परेशान हुए। उनको देखने के लिए तुरंत फिजियो मैदान पर आए थे। इसके बाद वह मैदान छोड़कर चले गए थे। ड्रेसिंग रूम की ओर जाते समय शुभमन जरा भी अपनी गर्दन नहीं घुमा पा रहे थे। चोट के कारण कप्तान शुभमन तीसरे दिन बल्लेबाजी के लिए उपलब्ध नहीं थे, क्योंकि उसी दौरान वे अस्पताल में भर्ती थे।

