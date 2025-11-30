LOADING...
कुलदीप यादव ने लिए 4 विकेट (तस्वीर:एक्स /@BCCI)

भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका: कुलदीप यादव ने पहले वनडे में लिए 4 विकेट, हासिल की उपलब्धि

लेखन अंकित पसबोला
Nov 30, 2025
10:23 pm
क्या है खबर?

भारतीय क्रिकेट टीम ने दक्षिण अफ्रीका क्रिकेट टीम को पहले वनडे में 17 रन से हराया। इस मैच में जीत के लिए मिले 350 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए प्रोटियाज टीम सभी विकेट खोकर 332 रन ही बना सकी। इस जीत में कुलदीप यादव की भी अहम भूमिका रही, जिन्होंने 4 विकेट लिए। इस बीच कुलदीप ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में अपने 350 विकेट भी पूरे किए। आइए उनकी गेंदबाजी और आंकड़ों पर एक नजर डालते हैं।

गेंदबाजी 

शानदार रही कुलदीप की गेंदबाजी 

कुलदीप ने डी जोरजी को आउट करते हुए अपने विकेटों का खाता खोला। उन्होंने अपने एक ओवर के ही दौरान मार्को येंसन और ब्रीट्जके को पवेलियन की राह दिखाई। इस चाइनामैन गेंदबाज ने निचले क्रम में बल्लेबाजी के लिए आए प्रेनेलन सुब्रायेन को भी अपनी फिरकी के जाल में फंसाया। उन्होंने अपने 10 ओवर में 68 रन दिए। वहीं, तेज गेंदबाज हर्षित राणा ने 65 रन देते हुए 3 विकेट लिए।

करियर 

कुलदीप ने अपने अंतरराष्ट्रीय करियर में 350 विकेट लिए 

कुलदीप ने सभी प्रारूपों को मिलाकर भारत से कुल 181 मैच खेले हैं, जिसकी 191 पारियों में 22.23 की औसत के साथ कुल 350 विकेट हो गए हैं। इस बीच उन्होंने 9 पारियों में 5 विकेट हॉल भी लिए हैं। अपने वनडे करियर में उन्होंने 115 मैचों की 112 पारियों में 26.36 की औसत के साथ 186 विकेट लिए हैं। इस बीच उन्होंने 2 पारियों में 5 विकेट हॉल लिए हैं।

लेखा-जोखा 

इस तरह से जीती भारतीय टीम 

पहले खेलते हुए भारत को यशस्वी जायसवाल (18) के रूप में शुरुआती झटका लगा। इसके बाद रोहित शर्मा (57) और कोहली (135) ने शतकीय साझेदारी की। मध्यक्रम में केएल राहुल (60) ने रविंद्र जडेजा (32 ) के साथ मिलकर टीम को 349/8 के स्कोर तक पहुंचाया। जवाब में मार्करम (7), रयान रिकेल्टन (0) और क्विंटन डिकॉक (0) जल्दी आउट हुए। इसके बाद मैथ्यू ब्रीट्जके (72), मार्को यानसन (77) और कॉर्बिन बॉश (67) ने संघर्ष किया, लेकिन जीत नहीं दिला सके।

