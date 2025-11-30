कुलदीप यादव ने लिए 4 विकेट (तस्वीर:एक्स /@BCCI)

भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका: कुलदीप यादव ने पहले वनडे में लिए 4 विकेट, हासिल की उपलब्धि

लेखन अंकित पसबोला 10:23 pm Nov 30, 202510:23 pm

क्या है खबर?

भारतीय क्रिकेट टीम ने दक्षिण अफ्रीका क्रिकेट टीम को पहले वनडे में 17 रन से हराया। इस मैच में जीत के लिए मिले 350 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए प्रोटियाज टीम सभी विकेट खोकर 332 रन ही बना सकी। इस जीत में कुलदीप यादव की भी अहम भूमिका रही, जिन्होंने 4 विकेट लिए। इस बीच कुलदीप ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में अपने 350 विकेट भी पूरे किए। आइए उनकी गेंदबाजी और आंकड़ों पर एक नजर डालते हैं।