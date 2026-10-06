सूर्यकुमार यादव मुंबई की रणजी टीम से क्यों हुए बाहर? हुआ बड़ा खुलासा

MCA के मुख्य चयनकर्ता रमेश पवार ने सूर्यकुमार के टीम से बाहर होने की वजह बताते हुए कहा, "वह निश्चित तौर पर बड़े मैचों के खिलाड़ी हैं और मुंबई के लिए अच्छा किया है। हम चाहते हैं कि वह कुछ लाल गेंद के मुकाबले खेलकर अपनी लय हासिल करें। सूर्यकुमार ने पिछले 18 महीनों से कोई लाल गेंद का मैच नहीं खेला है। इसलिए हम चाहते हैं कि वह कुछ मुकाबले खेलें और इसके बाद टीम में वापसी करें।"