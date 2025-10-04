रवींद्र जडेजा को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए क्यों नहीं चुना गया? 

भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ( BCCI ) की सीनियर पुरुष चयन समिति ने आगामी 19 अक्टूबर से ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम के खिलाफ खेली जाने वाली वनडे और टी-20 सीरीज के लिए भारतीय क्रिकेट टीम का ऐलान कर दिया है। वनडे टीम में दिग्गज ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा को जगह नहीं मिली है। चयन समिति के इस फैसले ने सभी को चौंका दिया है। हालांकि, मुख्य चयनकर्ता अजीत अगरकर ने इसका कारण बताया है। आइए उसके बारे में जानते हैं।

कारण अगरकर ने क्या बताया कारण? अगरकर ने जडेजा को टीम के संतुलन और ऑस्ट्रेलिया सीरीज की परिस्थितियों के कारण जडेजा को टीम में न चुनने का कारण बताया है। उन्होंने कहा, "फिलहाल, हम ऑस्ट्रेलिया सीरीज के लिए एक बाएं हाथ का स्पिनर ही ले सकते थे। प्रबंधन ने अक्षर पटेल को उनकी बल्लेबाजी की गहराई के लिए बाएं हाथ के स्पिन विकल्प के रूप में चुना और कुलदीप यादव को कलाई की स्पिन विविधता के कारण चुना। ऑलराउंडर वाशिंगटन सुंदर भी टीम का हिस्सा हैं।"

योजना जडेजा अब भी भारत की दीर्घकालिक योजनाओं का हिस्सा अगरकर ने कहा कि जडेजा अभी भी भारत की दीर्घकालिक योजनाओं का एक अहम हिस्सा हैं, जिसमें 2027 का वनडे विश्व कप भी शामिल है। उन्होंने कहा, "जडेजा की योग्यता पर कोई सवाल नहीं है। वह हमारी आगे की योजनाओं का अहम हिस्सा हैं क्योंकि वह एक बल्लेबाज और गेंदबाज के रूप में शानदार हैं। खासकर मैदान में वह टीम को संर्पूण योगदान देते हैं। यह सिर्फ तीन मैचों की एक छोटी सी सीरीज है।"