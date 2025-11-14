भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका: पहले टेस्ट मैच में क्यों नहीं खेले कगिसो रबाडा? 

मौका रबाडा की जगह इस खिलाड़ी को मौका रबाडा के बाहर होने के बाद दक्षिण अफ्रीका ने उनकी जगह प्लेइंग इलेवन में कॉर्बिन बॉश को शामिल किया है। मैच में टॉस जीतकर मेजबान टीम ने पहले बल्लेबाजी का फैसला किया। टीम की शीर्ष 7 खिलाड़ियों में एडेन मार्करम, रयान रिकेलटन, वायन मुल्डर, कप्तान तेम्बा बावुमा, टोनी डी जोरजी, ट्रिस्टन स्टब्स और काइल वेर्रेने शामिल हैं। तेज गेंदबाजी की जिम्मेदारी मार्को यानसन और बॉश निभाएंगे, जबकि स्पिन विभाग की कमान साइमन हार्मर और केशव महाराज के हाथों में होगी।

फैसला भारत ने 4 स्पिन गेंदबाजों को दिया मौका भारत ने हैरान करने वाला फैसला लेते हुए इस मुकाबले के लिए अपनी प्लेइंग इलेवन में चार स्पिन गेंदबाज शामिल किए हैं। टीम में कुलदीप यादव, वाशिंगटन सुंदर, रविंद्र जडेजा और अक्षर पटेल को जगह मिली है। यह चयन भारत की सामान्य रणनीति से बिल्कुल अलग है और ईडन गार्डन की परिस्थितियों में मैच के नतीजे पर बड़ा असर डाल सकता है। साई सुदर्शन के बाहर होने के बाद सुंदर के शीर्ष-4 में बल्लेबाजी करने की संभावना है।

प्लेइंग इलेवन ऐसी है दोनों टीमों की प्लेइंग इलेवन भारत की प्लेइंग इलेवन: केएल राहुल, यशस्वी जायसवाल, वाशिंगटन सुंदर, शुभमन गिल (कप्तान), ऋषभ पंत (उपकप्तान/विकेटकीपर), ध्रुव जुरेल, रविंद्र जडेजा, अक्षर पटेल, कुलदीप यादव, जसप्रीत बुमराह, और मोहम्मद सिराज। दक्षिण अफ्रीका की प्लेइंग इलेवन: एडेन मार्करम, रयान रिकेलटन, वायन मुल्डर, तेम्बा बावुमा (कप्तान), टोनी डी जोरजी, ट्रिस्टन स्टब्स, काइल वेर्रेने (विकेटकीपर), साइमन हार्मर, मार्को यानसन, कॉर्बिन बॉश और केशव महाराज।